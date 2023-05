Attualita 298

Classici contro, appuntamento al teatro Margherita di Caltanissetta a cura del liceo "Ruggero Settimo"

Il programma, ispirato a colei che per la mitologia greca era la dea della discordia, apre con Eris in video

Redazione

(di Vincenzo Falci, Giornale di Sicilia) Classici contro. Nulla di contraddittorio. Semmai anima di quel filo conduttore che lega scuola e università in nome della cultura e del pensiero libero. Viaggiando tra passato, presente e futuro. «Eris/EpiΣ», archeologia del conflitto il tema. L’appuntamento, a cura del liceo «Ruggero Settimo» guidato dalla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, è per martedì 16 maggio, a partire dalle 9, al teatro Regina Margherita. E saranno proprio i liceali a introdurre, mentre a curare gli onori di casa sarà la stessa dirigente Irene Cinzia Maria Collerone. Suoi i saluti e di altre autorità della città.

Il programma, ispirato a colei che per la mitologia greca era la dea della discordia, apre con Eris in video. E il «Ruggero Settimo» la racconta a scuola. Poi le riflessioni di Francesco Petrantoni con Pezzi di Sicilia. Eris in azione I, il Minotauro di Friedrich Dürrenmatt tra recitazione e danza con la coreografia di Eva Farinella. E Daniela Bonanno dell’università di Palermo con l’opera del poeta che narra della genealogia degli dei, la genia notturna nella Teogonia di Esiodo. Eris in azione II, come dire voce ai classici tra buio e luce. Con la coreografia di Vanessa Marletta. Poi Nicola Cusumano, sempre dell’università di Palermo, guardando alla guerra civile delle parole, la «stasis» di Corcira. Tucidide, guerra del Peloponneso.

Eris in azione III, voci di statisti della storia. E sul tematica che guarda al servizio di giustizia riparativa e mediatori penali, l’associazione Onlus Spondé analizzerà per «Raccontare il conflitto giovanile dentro e fuori la scuola». Mentre Andrea Cozzo dell’ateneo palermitano si soffermerà sull’aspetto legato alle «Visioni alternative dello sport» Ed Eris in azione IV, classici e cronache memorabili. La coreografia è di Dominique Cavallaro. Mentre Massimo Primavera della Coldiretti si confronterà con gli studenti del liceo Ruggero Settimo su «Conflitti nel settore alimentare».

La Sicilbanca ospiterà la mostra fotografica Eris «Dai conflitti agli abbracci della nostra terra». Poi al teatro Regina Margherita, Aurelia Speziale dialogherà con Alberto Foresta e Lorenzo Ciulla su alcuni tra i versi più celebri composti da Michelangelo mentre affrescava la Cappella Sistina, dagli ultimi « La mia pittura morta difendi orma’, Giovanni, e ‘l mio onore, non sendo in loco bon, né io pittore». Classici contro nasce dal gruppo di ricerca ideato da Alberto Camerotto e Filippo Pontani, docenti di letteratura greca e di filologia classica dell’università Ca’ Foscari di Venezia. L’evento impegnerà, per il «Ruggero Settimo», gli insegnanti Giusi Iannuzzo, Liborio Giunta, Silvana Augello, Rossella Capozzi, Dominique Cavallaro, Sonia Cazzetta, Salvatore Farina, Eva Farinella, Fabio Fiorenza, Lilla Lo Re, Vanessa Marletta, Marcella Natale, Giuseppina Pilato, Marina Presti, Corrado Sillitti, Grazia Scuderi, Aurelia Speziale, Gisella Talluto e Maria Grazia Trobia.



