Cronaca 368

Cittadino nisseno scrive a Musumeci: "Attendevamo vaccino domiciliare per un soggetto fragile, ma nessuno si è mai presentato"

Fernando Barbieri racconta quanto accaduto in questi giorni dopo la prenotazione di una vaccinazione domiciliare e si appella al Governatore della Sicilia

Redazione

10 Marzo 2021 22:35

Al Presidente della Regione Dott. Nello Musimeci. Ho effettuato la prenotazione il giorno 10 Febbraio per una vaccinazione domiciliare di un soggetto fragile. Mi si conferma la vaccinazione per il giorno 9 Marzo 2021 a mezzo sms. Il giorno 8 Marzo, alle 15:27, mi arriva via sms la richiesta di un certificato medico sulla impossibilità di poter raggiungere con mezzi propri il presidio ospedaliero per la vaccinazione. Prontamente alle 19:07 dello stesso giorno 8 Marzo, dopo che il medico curante effettua il certificato, inviavo tutto al centro vaccinazioni via mail. Non avendo avuto nessuna mail, telefonata, e non essendosi presentato nessuno nella giornata di ieri, dopo aver inviato una mail, non mi resta che lanciare un appello nella speranza che gli ultimi e i più bisognosi non vengano lasciati indietro e Dio non voglia che possa avvenire un contagio. Certo della sua celere risoluzione del problema resto in attesa di un Vs cortese riscontro. Distinti saluti Fernando Barbieri.



Al Presidente della Regione Dott. Nello Musimeci. Ho effettuato la prenotazione il giorno 10 Febbraio per una vaccinazione domiciliare di un soggetto fragile. Mi si conferma la vaccinazione per il giorno 9 Marzo 2021 a mezzo sms. Il giorno 8 Marzo, alle 15:27, mi arriva via sms la richiesta di un certificato medico sulla impossibilità di poter raggiungere con mezzi propri il presidio ospedaliero per la vaccinazione. Prontamente alle 19:07 dello stesso giorno 8 Marzo, dopo che il medico curante effettua il certificato, inviavo tutto al centro vaccinazioni via mail. Non avendo avuto nessuna mail, telefonata, e non essendosi presentato nessuno nella giornata di ieri, dopo aver inviato una mail, non mi resta che lanciare un appello nella speranza che gli ultimi e i più bisognosi non vengano lasciati indietro e Dio non voglia che possa avvenire un contagio. Certo della sua celere risoluzione del problema resto in attesa di un Vs cortese riscontro. Distinti saluti Fernando Barbieri.

Ti potrebbero interessare