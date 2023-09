Sport 740

Città italiane e sport, la classifica del Sole 24 ore: Caltanissetta è 101esima su 107

Il deludente risultato di Caltanissetta non è una sorpresa visto lo stato degli impianti in città e una piscina comunale ormai chiusa da anni

Redazione

Caltanissetta è 101esima provincia in Italia per quanto riguarda lo sport. E' quanto emerge dall'indagine di Pts per Il Sole 24 Ore, nell'ambito del più ampio dossier sulla qualità della vita, redatto dal quotidiano economico nazionale. Soltanto 6 province vanno peggio di noi visto che siamo 101esimi, su 107 province, nella classifica italiana dell'Indice di Sportività.

L'Indice di Sportività è calcolato prendendo in esame anche la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.

Il deludente risultato di Caltanissetta non è una sorpresa visto lo stato degli impianti in città e una piscina comunale ormai chiusa da anni. Ma l'analisi delle strutture non è l'unico parametro utilizzato nell'indagine. Ecco invece le posizioni delle altre province: Messina è la migliore (72esima), poi Ragusa (76esima), Catania (81esima), Siracusa (82esima). Peggio di Palermo fanno Trapani (93esima), Caltanissetta (101esima), Agrigento (103esimo) ed Enna (104esima).



