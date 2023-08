Cronaca 302

Cinque migranti sbarcano nel Trapanese e chiedono aiuto al titolare di un esercizio commerciale

Hanno chiesto all'uomo di contattare i carabinieri per poter fare richiesta di asilo politico

Redazione

Sbarcano sulla costa di Triscina, nel Trapanese e si rivolgono a un commerciante per chiamare i carabinieri. E' singolare quanto hanno fatto 5 migranti, tra cui 3 minori, che sono sbarcati sulla costa vicino Selinunte con una barca a motore. Non appena hanno toccato terra, i cinque hanno raggiunto un esercizio commerciale della frazione, chiedendo al titolare di chiamare i militari dell'arma per chiedere aiuto. In effetti i cinque migranti, tutti di nazionalità tunisina, hanno chiesto ai carabinieri asilo politico e per loro sono state attivate le procedure previste dalla legge. La barca è stata sequestrata dalla Guardia costiera.



