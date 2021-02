Cronaca 718

Cinque esemplari di istrice uccisi con bastoni appuntiti, tre gelesi denunciati a Prizzi

I tre bracconieri sono stati sorpresi all’interno della riserva naturale regionale «Monte Carcaci»

Redazione

22 Febbraio 2021 15:59

Bastoni appuntiti per trafiggere e uccidere esemplari di istrice crestato. I carabinieri di Prizzi, nel palermitano, hanno denunciato tre gelesi per porto abusivo di armi, uccisione di animali e caccia con tecniche vietate.Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sorpreso i tre bracconieri, che, dopo essersi introdotti all’interno della riserva naturale regionale «Monte Carcaci», fra il Comune di Prizzi e quello di Castronovo di Sicilia, avevano cacciato e ucciso cinque adulti della specie del peso di 25 chili ciascuno.

Non avevano l’autorizzazione a cacciare e utilizzavano armi vietate. I denunciati rischiano il foglio di via obbligatorio dai Comuni di Prizzi e Castronovo di Sicilia.





