Cronaca

Cinque denunciati dai carabinieri a Gela: un 15enne in giro con hashish ed una pistola taser

I controlli straordinari effettuati dal Reparto territoriale di Gela nell'ambito delle verifiche disposte dal prefetto di Caltanissetta

Controlli a tappeto a Gela da parte dei carabinieri del Reparto territoriale e della Cio nell'ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia. Nel corso dei controlli sono stati verificati 175 automezzi, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione, identificate 216 persone. 7 le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 4 grammi di hashish, 2 bastoni, 1 taser.

In particolare sono stati denunciati a piede libero: un 37enne trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 54 centimetri e di 3 grammi di hashish; un 15enne trovato in possesso di una pistola elettrica (taser) e di 0,5 grammi di hashish; un 32enne in permesso premio dalla casa di reclusione, sorpreso alla guida di un'autovettura con patente falsa ed in possesso di diverse carte di credito intestate ad altre persone; un 40enne agli arresti domiciliari, per violazione delle prescrizioni imposte e un 72enne trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 50 centimetr.



