Cinema in festa, fino al 22 settembre il biglietto costerà soltanto 3,50 euro

Martin Scorsese entusiasta di Pearl di Ti West: "folle, ipnotico e profondamente inquietante"



di Daniela Catelli

20 settembre 2022

Martin Scorsese ha apprezzato moltissimo Pearl, l'horror di Ti West, e aggiunge che dopo averlo visto ha avuto difficoltà ad addormentarsi.



Tutti quelli che hanno vituperato Martin Scorsese per aver parlato dei cinecomic come di qualcosa di diverso dal cinema come lo si è sempre inteso, forse non sanno che il celebrato regista premio Oscar ha iniziato la sua carriera con Roger Corman e con i B-movies di genere. E che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il cinema horror. Lo dimostra ora col notevole endorsement dato pubblicamente a Pearl di Ti West, prequel di X - A Sexy Horror Story, presentato alla mostra del cinema di Venezia in anteprima mondiale.

Martin Scorsese su Pearl

Martin Scorsese ha scritto una vera e propria recensione di Pearl, l'ha inviata alla A24, produttrice del film, ed è stata pubblicata su Slashfilm. Ecco come il regista ne scrive: "I film di Ti West hanno quel genere di energia che è molto raro di questi tempi, potenziata da un puro e non diluito amore per il cinema. Lo si avverte in ogni fotogramma. Questo prequel di X, realizzato con un registro cinematografico diametalmente opposto (pensate ai melodrammi degli anni Cinquanta in cinemascope), è fatto di 102 minuti folli, iponotici e profondamente - e sottolineo profondamente - inquietanti. West e la sua musa e partner creativa Mia Goth sanno davvero come giocare col loro pubblico... prima di immergerci i coltelli nel petto e iniziare a girarli". Scorsese aggiunge: "Sono rimasto affascinato, poi turbato e poi così inquieto che ho avuto difficoltà ad addormentarmi. Ma non sono riuscito a smettere di guardare". Insomma, davvero un bellissimo endorsement, da parte di uno dei geni del cinema, per un film che non vediamo l'ora di vedere.



Martin Scorsese su Pearl