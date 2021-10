Cronaca 124

Ciclone Apollo: tre persone e un cane salvate a Siracusa con un gommone

Il personale della Protezione civile ha raggiunto con un gommone le abitazioni circondate dall'acqua

Redazione

30 Ottobre 2021 12:38

Tre persone ed un cane sono stati tratti in salvo nella tarda serata di venerdì 29 ottobre dalle loro case situate in contrada Fanusa, alla periferia sud di Siracusa. Il personale della Protezione civile ha raggiunto con un gommone le abitazioni circondate dall'acqua, causata dal ciclone Apollo che ha flagellato il Siracusano. I proprietari, temendo che l'acqua potesse entrare in casa, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi. In nottata la Protezione civile ha compiuto altri interventi nelle zone balneari di Siracusa, tra cui in contrada Arenella. "Si sono verificati numerosi allagamenti - racconta l'assessore comunale alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbrò - per cui abbiamo usate delle pompe idrovore per liberare le case che erano state invase dall'acqua". (Agi.it)



Tre persone ed un cane sono stati tratti in salvo nella tarda serata di venerdì 29 ottobre dalle loro case situate in contrada Fanusa, alla periferia sud di Siracusa. Il personale della Protezione civile ha raggiunto con un gommone le abitazioni circondate dall'acqua, causata dal ciclone Apollo che ha flagellato il Siracusano. I proprietari, temendo che l'acqua potesse entrare in casa, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi. In nottata la Protezione civile ha compiuto altri interventi nelle zone balneari di Siracusa, tra cui in contrada Arenella. "Si sono verificati numerosi allagamenti - racconta l'assessore comunale alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbrò - per cui abbiamo usate delle pompe idrovore per liberare le case che erano state invase dall'acqua". (Agi.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare