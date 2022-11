Sport 486

Ciclocross: quarto posto per il sancataldese Lo Monaco del team Race Mountain

Una gara caratterizzata dalla pioggia e dal fango. Domenica prossima trasferta a Bisceglie

Redazione

Il sancataldese Salvatore Lo Monaco del Team Race Mountain 4 assoluto nella gara nazionale di ciclocross. Esordio stagionale, nel ciclocross in una gara nazionale valevole per la II tappa del mediterraneocross. Partenza abbastanza veloce. Ed ecco il racconto del protagonista: "Fin dal primo giro mi trovavo nel gruppetto di testa, poi ho controllato la gara facendo il mio ritmo restando per tutta la gara quarto". Fango e pioggia hanno caratterizzato la gara di ciclocross ed stata "fondamentale la bici di scorta cosi da avere sempre la bici pulita".

L'atleta sancataldese, ringrazia il team per il sostegno ricevuto durante tutta la competizione per una prestazione in crescendo che "mi fa ben sperare per i prossimi appuntamenti". Domenica prossima Lo Monaco sarà presente a Bisceglie per la gara nazionale valevole per la III tappa del mediterraneocross.



