Cronaca 1340

Ciclista 13enne investito da un'auto guidata da un poliziotto: è grave al Sant'Elia di Caltanissetta

L'incidente è avvenuto lungo la Statale 115. Subito, il poliziotto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza del 118

Redazione

14 Aprile 2021 11:57

Un ciclista di appena 13 anni è stato investito in pieno, mentre era lungo la strada statale 115 all’altezza della prima galleria di Palma di Montechiaro (Ag), da una Peugeot 3008 guidata da un poliziotto. L’impatto è stato violento e il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il quadro clinico è apparso subito grave e il ferito è stato trasferito su un elisoccorso del 118 all’ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale si stanno occupando i carabinieri.

La Peugeot 3008, guidata da un poliziotto in servizio alla Questura di Agrigento, pare che si sia trovata, all’improvviso, davanti un gruppo di 4 ciclisti. Il tredicenne è stato investito in pieno. Subito, il poliziotto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza del 118. Lungo la statale 115 è atterrato l’elisoccorso. Il tredicenne - stando a quanto emerge in questi momenti - non è in pericolo di vita, ma ha gravissime ferite ad una gamba. I medici dell’ospedale di Caltanissetta faranno il possibile per salvare l’arto.



