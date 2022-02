Sport 128

Ciclismo, con la 3 XCO Città di Caltanissetta torna l'adrenalina al Parco Urbano Balate

Domenica 20 febbraio tornerà a Caltanissetta la gara di Mountain Bike XCO

Redazione

Domenica 20 febbraio tornerà a Caltanissetta la gara di Mountain Bike XCO organizzata ormai da 3 anni dall’A.S.D. Caltanissetta Provincia dei Castelli, con la collaborazione dell’ASD Imera Bike Adventure. Una competizione che fa parte del Calendario della Federciclismo Sicilia ed è valevole come prima prova di Coppa Sicilia FCI e Top Class Nazionale.

Il Parco Urbano Balate si presta alla perfezione per regalare emozioni e adrenalina agli atleti che parteciperanno. Grazie alle caratteristiche diversificate dell’area verde gli organizzatori hanno potuto modificare il tracciato che era stato predisposto negli anni precedenti. Una scelta dettata dalla voglia di coinvolgere sempre di più i ciclisti che parteciperanno e regalare loro emozioni sempre vive e intense. Alle precedenti edizioni, alla partenza, hanno partecipato anche il Sindaco di Caltanissetta e l’assessore allo sport Fabio Caracausi che hanno sempre posto le iniziative rivolte alla promozione del territorio e delle sue bellezze come base del loro mandato.

“Lo sport in particolare – ha ribadito l’assessore Caracausi - promuove i corretti stili di vita come presupposto di un benessere psico-fisico. L’attività motoria, inoltre, realizzata all’aperto in un parco, è ancora più gradita perché consente agli atleti di gareggiare immersi nel verde ma senza allontanarsi troppo dalla città. Ringrazio quindi la Federciclismo Sicilia e gli altri partner organizzatori che ogni anno investono in questa competizione”.

“Trent’anni fa ancora poco o nulla si conosceva di questo sport – hanno raccontato gli organizzatori -. Le mtb altro non erano che bici da strada con piega dritta e telai adattati a contenere ruote grasse. I praticanti del fuoristrada erano guardati quasi con diffidenza dai "puristi" del ciclismo su strada.

Da allora molto è cambiato: nel '95 nacque in città la prima società ciclistica unicamente "votata" al fuoristrada, ancora oggi in attività. I praticanti iniziarono ad essere sempre di più e contestualmente migliorò anche la qualità, al punto che diverse maglie azzurre e tricolori, nel tempo, sono passate da società nissene. Oggi la mountain bike è tra gli sport più praticati in città. Vantiamo una fra le migliori società giovanili d'Italia, grandi atleti e altrettanto grandi tecnici. Il 20 febbraio 2022, con la Terza Edizione del XCO Città di Caltanissetta, si scriverà un'altra pagina di questa storia”.

Alla precedente edizione, avvenuta il 14 marzo 2021, si sono iscritti 295 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Una manifestazione di stima che si riversa su tutta l’organizzazione e sull’attrattiva del percorso. Nonostante le misure restrittive che erano state imposte dal Governo Nazionale è stata realizzata un’ottima gara. Tutti i partecipanti erano stati suddivisi per batterie e l’accesso all’area di gara era scaglionato. Ai familiari, inoltre, era stato vietato sia l’ingresso sia lo stazionamento ai bordi del circuito. I pass per gli accompagnatori erano stati controllati e autorizzati nei giorni precedenti e notevolmente limitati rispetto alle consuetudini pre-pandemiche. L’accesso all’aera di gara, infine, oltre all’autorizzazione cartacea, prevedeva il controllo della temperatura e compilare un’autocertificazione.

Le iscrizioni per i tesserati FCI saranno effettuate su Fattore K ID 160464 sul sito www.federciclismo.it mentre per i tesserati degli EPS iscrizione diretta su mtbonline.it entro e non oltre venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 14:00. I regolamento ufficiale è consultabile su https://www.mtbonline.it/public/downloads/regolamenti/XCOCaltanissetta2022.pdf L’appuntamento per le prove è fissato per sabato pomeriggio mentre la partenza è fissata per domenica alle ore 8.30.



