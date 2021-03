Sport 220

Ciclismo, al parco Balate di Caltanissetta si torna a gareggiare

La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid e in assenza di pubblico

Redazione

08 Marzo 2021 15:35

Si svolgerà domenica 14 marzo a Caltanissetta la competizione ciclistica regionale XCO – Città di Caltanissetta valevole come prova III Prova di Coppa Sicilia FCI – e I Prova Coppa Ionica Libertas, denominata “2^ XCO Città di Caltanissetta”.

La gara, organizzata dall’ASD Caltanissetta Provincia dei Castelli con la collaborazione dell’Imera Bike Adventure, prevede un percorso di 3,5 Km realizzato all’interno del Parco Urbano Balate, un’area in pieno centro cittadino che, per le particolari caratteristiche paesaggistiche, culturali, storiche ed etnografiche, si presta a un utilizzo turistico – sportivo di notevole rilevanza per la specialità Mountainbike. Il percorso, infatti, è molto vario: si passa da discese sterrate, tratti pianeggianti, sentieri alberati, a single track tecnici con continui saliscendi nell’area circostante.

La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid e in assenza di pubblico. L’area di gara verrà suddivisa in Gialla e Verde. Vi avranno accesso unicamente gli atleti, i tecnici, i meccanici e il personale di gara, secondo quanto meglio specificato nell’allegato regolamento per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Gli atleti inizieranno la pedalata alle ore 8.30 ma le iscrizioni saranno aperte nella sala ricevimenti “Villa Barile” già dalle ore 7.30.

Potranno partecipare al circuito MTB tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 e gli iscritti ai vari enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento 2021. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria con coppe o targhe.

Sono stati invitati a sventolare la bandiera di partenza il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e l’assessore allo sport Fabio Caracausi.

Sono previste le seguenti categorie:

Uomini: - Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Under 23 (19/22), Elite, Master Junior (17/18), Elite Sport (19/29), Master 1/2/3/4/5/6/7+.

Donne: - Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Elite, Under 23, Master Women 1/2

Le iscrizioni saranno accolte fino a venerdì 12 marzo alle ore 14.00 tramite fattore K (ID 152936) direttamente sul sito internet mtbonline.it

Le iscrizioni per i tesserati F.C.I dovranno pervenire tramite fattore K (ID 152936) sul sito www.federciclismo.it . Tutti gli altri atleti potranno iscriversi sul sito mtbonline.it o inviando una mail a crivituso@virgilio.it. Nelle domande di iscrizione, occorrerà indicare: nome, cognome, n. di tessera, data di nascita, ente di appartenenza. La categoria sarà quella assegnata dalla FCI. Pena la non ammissione alla gara, l’elenco degli atleti iscritti e la copia della ricevuta di bonifico/ricarica postepay andranno inviate, entro Venerdì 12 marzo 2021 ore 14.00, all’indirizzo email fraug@email.it, inserendo nell’oggetto “Iscrizione XCO Caltanissetta” e, ove necessario, il numero di targa dei mezzi per i quali si richiede il PASS PARCHEGGIO RISERVATO e il PASS AREA TEAM.



