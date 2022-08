Cibi non tracciati e scarsa igiene in cucina in un lido della Plaia di Catania: multa e denuncia

Il giovane, in qualità di datore di lavoro, ha anche omesso di inviare a visita medica di idoneità alla mansione due lavoratori

Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nonché da personale dell’A.S.P. sono stati impegnati, su disposizione del Comando Provinciale di Catania, in un’ampia attività di contrasto all’illegalità diffusa e di controlli preventivi agli stabilimenti balneari del litorale della “Playa”. L’attività ispettiva, supportata dai colleghi del NIL, ha riguardato, tra gli altri, uno stabilimento balneare ubicato sul viale Kennedy, il cui gestore, un 23enne catanese, è stato denunciato.

Il giovane, in qualità di datore di lavoro, ha omesso di inviare a visita medica di idoneità alla mansione due lavoratori e ciò ha comportato per lui l’applicazione di un’ammenda di 1.228 euro ed inoltre per la tardiva comunicazione di assunzione di un impiegato gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro. Sono state attivate le procedure per il recupero di contributi (INPS e INAIL) non versati per un importo pari a 350 euro. Nella circostanza, dall’ispezione dei locali della cucina dello stabilimento, è stata riscontrata la mancanza di requisiti generali in materia di igiene, nonché, la presenza di prodotti alimentari privi di etichette e indicazioni utili alla tracciabilità con l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.500 euro.



