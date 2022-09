Attualita 119

Nuova truffa su Whatsapp: "Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho cambiato numero"

Tutti coloro che riceveranno questo messaggio non dovranno assolutamente rispondere ma cancellare il testo

Redazione

18 Settembre 2022 15:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ciao-mamma-ho-cambiato-numero-la-nuova-truffa-su-whatsapp Copia Link Condividi Notizia

Una nuova truffa circola online. Ha fatto la sua prima apparizione in Australia, dove si è diffusa velocemente tanto che la Australian Competition and Consumer Commission ha emesso un comunicato informando i cittadini sulla nuova minaccia. Dopo una settimana la truffa, denominata “Ciao mamma”, è arrivata in America, per poi raggiungere in un paio di giorni l’Europa.

Questo il messaggio che si legge sul cellulare: “Hi mum, my phone Just broke. So you can delete the number and save this One”. In italiano: “Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho dovuto cambiare numero. Questo è quello nuovo, quindi salvalo e cancella l’altro”. Chi malauguratamente risponde, nei minuti successivi vengono inviati altri messaggi contenenti richieste di varia natura. Dall’invito ad effettuare un accredito per fare rifornimento di carburante alla propria automobile, alle richieste di denaro perché “le credenziali del conto in banca sono andate perse assieme al vecchio numero”. Un messaggio semplicissimo, apparentemente inoffensivo, che serve solo per "agganciare" la potenziale vittima alla quale, poco dopo, verrà chiesto di inviare dei soldi su una carta di credito con una banale scusa o gli accessi alla banca online perchè dichiara fossero sull’altro telefono. Tutti coloro che riceveranno questo messaggio non dovranno assolutamente rispondere ma cancellare il testo ed eliminare il numero dal quale è giunto il messaggio.(Gds.it)



Una nuova truffa circola online. Ha fatto la sua prima apparizione in Australia, dove si è diffusa velocemente tanto che la Australian Competition and Consumer Commission ha emesso un comunicato informando i cittadini sulla nuova minaccia. Dopo una settimana la truffa, denominata "Ciao mamma", è arrivata in America, per poi raggiungere in un paio di giorni l'Europa. Questo il messaggio che si legge sul cellulare: "Hi mum, my phone Just broke. So you can delete the number and save this One". In italiano: "Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho dovuto cambiare numero. Questo è quello nuovo, quindi salvalo e cancella l'altro". Chi malauguratamente risponde, nei minuti successivi vengono inviati altri messaggi contenenti richieste di varia natura. Dall'invito ad effettuare un accredito per fare rifornimento di carburante alla propria automobile, alle richieste di denaro perché "le credenziali del conto in banca sono andate perse assieme al vecchio numero". Un messaggio semplicissimo, apparentemente inoffensivo, che serve solo per "agganciare" la potenziale vittima alla quale, poco dopo, verrà chiesto di inviare dei soldi su una carta di credito con una banale scusa o gli accessi alla banca online perchè dichiara fossero sull'altro telefono. Tutti coloro che riceveranno questo messaggio non dovranno assolutamente rispondere ma cancellare il testo ed eliminare il numero dal quale è giunto il messaggio.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare