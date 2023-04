Attualita 267

"Ciack si gira", gli studenti dell'istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta sul set della scuola di cinema Piano Focale

Hanno avuto modo di confrontarsi con gli allievi registi della scuola, già professionisti nel settore cinematografico

Redazione

06 Aprile 2023 12:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ciack-si-gira-gli-studenti-dellistituto-luigi-russo-di-caltanissetta-sul-set-della-scuola-di-cinema-piano-focale Copia Link Condividi Notizia

Un’esperienza formativa, creativa e tecnica sul set cinematografico è quella che hanno vissuto gli alunni della III, IV e V dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” dell’Istituto Luigi Russo di Caltanissetta diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta, nell’ambito delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Da un’idea della prof.ssa Emanuela Arena, subito condivisa dai professori Carlo Gavazzi e Manuela Puccia, insegnanti delle materie tecniche dell’indirizzo e tutor PCTO, si è siglato un protocollo d’intesa con Piano Focale, scuola di cinema indipendente di Palermo diretta da Giuseppe Gigliorosso. Gli studenti, accompagnati dai professori Emanuela Arena, Manuela Puccia, Placido Greco e dagli ASACOM Clemente Favata e Antonella Milazzo, sono stati guidati dal tutor aziendale Marco Lorusso, organizzatore didattico di Piano Focale, alla scoperta delle professioni del Cinema.

Hanno avuto modo di confrontarsi con gli allievi registi della scuola, già professionisti nel settore cinematografico, Antonino Sidoti, Francesco Di Giuseppe e Grazia Bottiglieri, sui cortometraggi da loro realizzati e vincitori di prestigiosi premi. Con la collaborazione degli allievi del corso di regia e direzione della fotografia guidati dagli insegnanti Marco Maria Correnti, regista, e Gabriele De Palo, direttore della fotografia, è stato anche realizzato, con la partecipazione degli studenti del Luigi Russo, un piccolo cortometraggio.

“Da una profonda amicizia e stima professionale che mi lega a Giuseppe Gigliorosso, direttore di Piano Focale – afferma la prof.ssa Emanuela Arena - è nata l’idea di far vivere un’esperienza altamente immersiva nel mondo del cinema, con il prezioso contributo di Marco Lorusso. La collaborazione che il nostro Istituto e la scuola di Cinema Piano Focale ha già avviato lo scorso anno ha infatti permesso agli studenti di essere parte attiva di un progetto cinematografico ”. “Gli studenti - come osservato dal prof. Carlo Gavazzi - hanno avuto modo di vivere un’esperienza davvero inmclusiva nel mondo del cinema partendo dalla pre-produzione fino ad arrivare alla post-produzione, respirando quell’aria di professionalità che è fonte di ispirazione.”

“Gli studenti – ha inoltre dichiarato la Prof.ssa Manuela Puccia - sono riusciti a trovare un riscontro pratico alla teoria studiata in classe finora. Questa generazione, definita generazione Z, apprende per esperienza, a differenza della nostra generazione abituata a leggere e ripetere. Loro hanno necessità di capire con mano ciò che studiano per poterlo memorizzare meglio. Ecco perché quest’esperienza è stata decisamente formativa per loro. Hanno avuto modo di socializzare, interagendo non solo fra loro ma anche con operatori del settore .” “Mi sono commosso – ha dichiarato il direttore Giuseppe Gigliorosso - nel vedere con quanta passione gli studenti hanno seguito le lezioni di tecnica di ripresa e linguaggio cinematografico. Hanno formulato tante domande, tutte pertinenti. Sul set, oltre a recitare, si sono impegnati a battere anche il classico ciak! È stata una giornata coinvolgente anche per gli insegnanti di Piano Focale”.

“L'incontro con i ragazzi – ha commentato il regista Sidoti - è stato stupefacente, sono rimasto colpito dalla ricezione nei confronti del mio cortometraggio "L'ultima pagina", che ha generato una discussione che non solo mi ha permesso di raccontare la genesi del corto attraverso la scrittura e la lavorazione ma ha anche permesso a me in prima persona di riflettere su alcuni aspetti che non avevo considerato.La partecipazione e la preparazione dei ragazzi sono stati esemplari e spero davvero che molti considerino la nostra scuola come prossimo step di studio, perché ho intravisto una passione nei confronti del cinema che va sicuramente coltivata! Ad maiora!”



Un'esperienza formativa, creativa e tecnica sul set cinematografico è quella che hanno vissuto gli alunni della III, IV e V dell'indirizzo "Grafica e Comunicazione" dell'Istituto Luigi Russo di Caltanissetta diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta, nell'ambito delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento). Da un'idea della prof.ssa Emanuela Arena, subito condivisa dai professori Carlo Gavazzi e Manuela Puccia, insegnanti delle materie tecniche dell'indirizzo e tutor PCTO, si è siglato un protocollo d'intesa con Piano Focale, scuola di cinema indipendente di Palermo diretta da Giuseppe Gigliorosso. Gli studenti, accompagnati dai professori Emanuela Arena, Manuela Puccia, Placido Greco e dagli ASACOM Clemente Favata e Antonella Milazzo, sono stati guidati dal tutor aziendale Marco Lorusso, organizzatore didattico di Piano Focale, alla scoperta delle professioni del Cinema. Hanno avuto modo di confrontarsi con gli allievi registi della scuola, già professionisti nel settore cinematografico, Antonino Sidoti, Francesco Di Giuseppe e Grazia Bottiglieri, sui cortometraggi da loro realizzati e vincitori di prestigiosi premi. Con la collaborazione degli allievi del corso di regia e direzione della fotografia guidati dagli insegnanti Marco Maria Correnti, regista, e Gabriele De Palo, direttore della fotografia, è stato anche realizzato, con la partecipazione degli studenti del Luigi Russo, un piccolo cortometraggio. "Da una profonda amicizia e stima professionale che mi lega a Giuseppe Gigliorosso, direttore di Piano Focale - afferma la prof.ssa Emanuela Arena - è nata l'idea di far vivere un'esperienza altamente immersiva nel mondo del cinema, con il prezioso contributo di Marco Lorusso. La collaborazione che il nostro Istituto e la scuola di Cinema Piano Focale ha già avviato lo scorso anno ha infatti permesso agli studenti di essere parte attiva di un progetto cinematografico ". "Gli studenti - come osservato dal prof. Carlo Gavazzi - hanno avuto modo di vivere un'esperienza davvero inmclusiva nel mondo del cinema partendo dalla pre-produzione fino ad arrivare alla post-produzione, respirando quell'aria di professionalità che è fonte di ispirazione." "Gli studenti - ha inoltre dichiarato la Prof.ssa Manuela Puccia - sono riusciti a trovare un riscontro pratico alla teoria studiata in classe finora. Questa generazione, definita generazione Z, apprende per esperienza, a differenza della nostra generazione abituata a leggere e ripetere. Loro hanno necessità di capire con mano ciò che studiano per poterlo memorizzare meglio. Ecco perché quest'esperienza è stata decisamente formativa per loro. Hanno avuto modo di socializzare, interagendo non solo fra loro ma anche con operatori del settore ." "Mi sono commosso - ha dichiarato il direttore Giuseppe Gigliorosso - nel vedere con quanta passione gli studenti hanno seguito le lezioni di tecnica di ripresa e linguaggio cinematografico. Hanno formulato tante domande, tutte pertinenti. Sul set, oltre a recitare, si sono impegnati a battere anche il classico ciak! È stata una giornata coinvolgente anche per gli insegnanti di Piano Focale". "L'incontro con i ragazzi - ha commentato il regista Sidoti - è stato stupefacente, sono rimasto colpito dalla ricezione nei confronti del mio cortometraggio "L'ultima pagina", che ha generato una discussione che non solo mi ha permesso di raccontare la genesi del corto attraverso la scrittura e la lavorazione ma ha anche permesso a me in prima persona di riflettere su alcuni aspetti che non avevo considerato.La partecipazione e la preparazione dei ragazzi sono stati esemplari e spero davvero che molti considerino la nostra scuola come prossimo step di studio, perché ho intravisto una passione nei confronti del cinema che va sicuramente coltivata! Ad maiora!"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare