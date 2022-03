Politica 541

Cia Centro Siciia, a Caltanissetta l'VIII assemblea elettiva per eleggere il nuovo presidente

L’apertura dei lavori sarà fatta dal Direttore di Cia Centro Sicilia Fabio Migliore, seguirà la relazione del Presidente uscente

La Cia-Agricoltori Italiani è una delle maggiori organizzazioni di categoria d’Europa che lavora per il miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle condizioni dei suoi addetti, opera su tutto il territorio nazionale mediante le proprie strutture decentrate Martedì 15 marzo 2022 sarà una giornata che segnerà la storia di CIA CENTRO SICILIA struttura che opera sui territori delle province di Agrigento Caltanissetta ed Enna Presso l’hotel San Michele di Caltanissetta Martedì 15 marzo alle ore 10,00 avrà inizio l’VIII ASSEMBLEA ELETTIVA che decreterà, alla presenza dei delegati, il nuovo Presidente provinciale di CIA CENTRO SICILIA Raffaele Migliore dopo 2 mandati quadriennali lascerà la guida dell’Organizzazione.

L’apertura dei lavori sarà fatta dal Direttore di Cia Centro Sicilia Fabio Migliore, seguirà la relazione del Presidente uscente Raffaele Migliore che esporrà le azioni principali portate avanti a livello sindacale dall’organizzazione e dei passi ancora da compiere a cui demanderà al nuovo Presidente Il Programma prevede anche gli interventi programmati del Direttore Generale di CIA Agricoltori Italiani Claudia Merlino, del Direttore Regionale di CIA SICILIA Salvo Maimone, del Responsabile dei settori produttivi di CIA SICILIA Graziano Scardino, del Presidente di CIA Sicilia Rosa Giovanna Castagna e Dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Toni Scilla La parte elettiva seguirà tutto l’iter burocratico previsto dal regolamento Assembleare e le varie commissioni si riuniranno per svolgere i passi necessari per rendere valida l’elezione.

Il tutto si svolgerà nelle norme di sicurezza previste dall’emergenza covid (green pass- mascherina- controllo temperatura – distanziamento sociale) L’emergenza Covid permette purtroppo un numero limitato d’invitati. Per dare comunque la possibilità di poter partecipare a tutti gli associati ed interessati l’Assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale di Facebook. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si riunirà il Comitato Direttivo per l’elezione della Comitato Esecutivo, per la nomina dei 2 Vice presidenti e del nuovo Direttore di CIA CENTRO SICILIA



