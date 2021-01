Politica 126

Chiusura della condotta agraria di Gela, Mancuso (FI) e Greco: "Dal M5S solo falsità"

"Smentiamo categoricamente - affermano Mancuso e Greco - queste dichiarazioni in quanto non ci sarà nessuna chiusura, ma anzi la struttura sarà rilanciata

Redazione

30 Gennaio 2021 21:24

“Apprendiamo dalla stampa della chiusura della condotta agraria di Gela, in favore di quella di Mazzarino. Smentiamo categoricamente queste dichiarazioni in quanto non ci sarà nessuna chiusura, ma anzi la struttura sarà rilanciata. Ecco perché occorre fare qualche precisazione , per evitare che ancora una volta queste fake news, classiche del movimento cinque stelle e di chi vive la politica delle polemiche sterili, possano screditare la comunità gelese e, ancor peggio, possano disorientare i cittadini. Forse chi ha tentato di intestarsi una battaglia inutile e inesistente non sa che gli uffici denominati ‘Condotte Agrarie’ sono stati soppressi nel 2015 e sostituiti dagli Uffici Intercomunali Agricoltura (UIA). Tale unità operativa periferica dell’Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, è costituita da due sedi: la principale, sita in via Palazzi e uno Sportello verde presso il mercato ortofrutticolo di Niscemi. Entrambe offrono con efficienza i servizi agli agricoltori di entrambi i comuni, perché appartengono allo stesso comprensorio, cioè quello di Gela. All'interno dei locali di via Palazzi è allocata l’Unità Operativa Fitosanitaria di Caltanissetta ed Enna, che non fa parte dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta. A seguito del trasferimento del Dirigente responsabile dell’UIA di Gela e di altri 4 dipendenti, nell’ufficio risulta ancora incardinato un dipendente, ed il personale dell'Unità Fitosanitaria non è stato oggetto di trasferimento. Pertanto, l'affermazione della consigliera Farruggia (M5S), secondo la quale dal 1 febbraio l'ufficio chiuderà e gli agricoltori saranno costretti a recarsi in altri comuni per ottenere i benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, è privo di qualsiasi fondamento logico”. Lo affermano in una nota congiunta il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso e il Sindaco di Gela, Lucio Greco. “Il Dirigente dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, dr. Giuseppe Calafiore, ha più volte interloquito con noi – conclude la nota – per cercare di assolvere alla criticità di mancanza di personale nella sede di via Palazzi. Già ieri, con la disposizione ispettoriale prot 1732 del 29/01/2021, è stato disposto che lo sportello Verde di Niscemi supporterà gli agricoltori delle due sedi, poiché fanno parte entrambi del comprensorio Istituzionale dell’ UIA di Gela. Inoltre l’Ispettore dell’Agricoltura di Caltanissetta ha disposto che in caso di necessità di istruttoria possono intervenire gli uffici delle UIA di Mazzarino e Mussomeli tramite PEC o e-mail istituzionale.

Quindi invitiamo la consigliera Farruggia ad affrontare gli argomenti con più serietà. Nel contempo ci teniamo a tranquillizzare sia lei che gli agricoltori, i quali non devono vagare per tutta la provincia nissena o andare a Mazzarino per sbrigare le loro pratiche. La mancanza di personale presso la sede di via Palazzi allo stato attuale è pienamente monitorata. Così come avevamo anticipato ci siamo già attivati per il potenziamento della sede di via Palazzi presso gli uffici del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, garantendo anche la collaborazione con l'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta per superare la criticità".



