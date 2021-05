Eventi 76

Chiuso il Med Diet Networking Festival di Siviglia, presenti tre eccellenze nissene

Le tre aziende (Forno Santa Rita, Tenute Lombardo e Tentazioni e Sapori), hanno avuto a disposizione degli stand digitali

Redazione

28 Maggio 2021 19:40

Si è svolto dal 26 al 28 maggio, il “Med Diet Networking Festival” nel contesto del progetto europeo “Interreg MD.Net” sulla valorizzazione e promozione della Dieta Mediterranea, dal 2010 iscritta nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, che ha visto la partecipazione di oltre 70 attori socioeconomici provenienti da 8 Paesi Mediterranei. Le tre aziende (Forno Santa Rita, Tenute Lombardo e Tentazioni e Sapori), ambasciatrici del territorio comunale di Caltanissetta appartenenti ai settori della vitivini-coltura, dei grani antichi e della produzione del torrone, hanno avuto a disposizione degli “Exhibitors Booth” - degli stand digitali - attraverso i quali hanno potuto esporre i propri prodotti, hanno dunque fruito di una vetrina virtuale che sarà ancora aperta e visitabile per una settimana al sito https://mdfestival.camaradesevilla.com/stand/bsq

Inoltre, i partecipanti hanno potuto partecipare ai Living Lab - tavoli di cooperazione e co-creazione, durante i quali hanno promosso forme innovative di internazionalizzazione, e hanno potuto confrontarsi, tramite incontri B2B, con operatori interessati alle eccellenze nissene. “Partecipare a questo festival è stata un'esperienza bellissima, mi ha fatto crescere e scoprire altri aspetti di questo mondo. In più tra noi partecipanti e gli organizzatori si è registrata molta sinergia e questo mi ha permesso in modo semplice di entrare in contatto con ognuno di loro. È stato un onore partecipare e spero che presto venga organizzato un altro festival. Grazie di tutto!”

Queste le parole di Maurizio Spinello, proprietario del “Forno Santa Rita”, a conclusione dei lavori, mentre Davide Scancarello, di “Tentazioni e Sapori” ha dichiarato: “È stata un'ottima iniziativa per noi aziende. Abbiamo ricevuto un feedback positivo da chi era interessato ai prodotti della nostra terra ma anche proficua in quanto siamo stati contattati da un'associazione che promuove prodotti made in Italy e bio, interessati ai nostri prodotti. Saremo lieti di partecipare nuovamente ad un evento così interessante”. Queste invece le parole di Gianfranco Lombardo, produttore di vini e proprietario delle “Tenute Lombardo”

“Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e abbiamo ricevuto una richiesta di contatto da un’azienda di servizi turistici, intenzionata a scoprire delle aree poco conosciute della Sicilia e soprattutto i territori “interni” come quello di Caltanissetta. Ritengo sia un elemento positivo da continuare a sviluppare affinché si possano intessere collaborazioni con organizzazioni che facciano conoscere le bellezze del nostro territorio”. Soddisfazione piena anche da parte dell’Amministrazione nissena partner del progetto e promotrice della partecipazione siciliana, che ha visto anche altre due realtà provenire dai territori di Noto e Monreale.

L’assessore al ramo – Giuseppe La Mensa – valuta così l’evento di Siviglia: “Il tema di fondo, il cuore della visione strategica che questa amministrazione si è voluta dare è la restituzione di valore all’Identità Nissena e la sua rappresentazione agli occhi degli altri. Partecipare a MD.net, progetto focalizzato sullo Stile di vita mediterraneo, è un'ottima occasione di confronto e scambio con gli interlocutori internazionali e questo evento, in cui la tematica Unesco è stata centrale, affianca il percorso che l'amministrazione comunale ha scelto fin da subito, inequivocabilmente, e che ha il suo approdo finale nel 'Parco dello Stile di vita Mediterraneo'.”

L’evento internazionale è stato chiuso dalla Conferenza finale moderata da Jesse Marsh, esperto esterno del Comune di Caltanissetta.“La conferenza finale, seguita on-line da più di 150 persone, ha visto la partecipazione di esperti dell’UNESCO, della FAO, della Banca Mondiale e del programma INTERREG MED durante la quale si è discusso delle diverse dimensioni di valore intrinseche nella Dieta Mediterranea, dagli effetti benefici e curativi sulla salute alla conservazione dei paesaggi agricoli. Questi aspetti dovranno tutti essere tutelati dall’Agenzia MD.net – per la cui definizione il Comune di Caltanissetta giocherà un ruolo centrale come partner di progetto – per costituire la base di nuove opportunità per i territori coinvolti, a partire dallo sviluppo di prodotti e servizi innovativi da parte delle giovani generazioni".



Si è svolto dal 26 al 28 maggio, il "Med Diet Networking Festival" nel contesto del progetto europeo "Interreg MD.Net" sulla valorizzazione e promozione della Dieta Mediterranea, dal 2010 iscritta nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, che ha visto la partecipazione di oltre 70 attori socioeconomici provenienti da 8 Paesi Mediterranei. Le tre aziende (Forno Santa Rita, Tenute Lombardo e Tentazioni e Sapori), ambasciatrici del territorio comunale di Caltanissetta appartenenti ai settori della vitivini-coltura, dei grani antichi e della produzione del torrone, hanno avuto a disposizione degli "Exhibitors Booth" - degli stand digitali - attraverso i quali hanno potuto esporre i propri prodotti, hanno dunque fruito di una vetrina virtuale che sarà ancora aperta e visitabile per una settimana al sito https://mdfestival.camaradesevilla.com/stand/bsq Inoltre, i partecipanti hanno potuto partecipare ai Living Lab - tavoli di cooperazione e co-creazione, durante i quali hanno promosso forme innovative di internazionalizzazione, e hanno potuto confrontarsi, tramite incontri B2B, con operatori interessati alle eccellenze nissene. "Partecipare a questo festival è stata un'esperienza bellissima, mi ha fatto crescere e scoprire altri aspetti di questo mondo. In più tra noi partecipanti e gli organizzatori si è registrata molta sinergia e questo mi ha permesso in modo semplice di entrare in contatto con ognuno di loro. È stato un onore partecipare e spero che presto venga organizzato un altro festival. Grazie di tutto!" Queste le parole di Maurizio Spinello, proprietario del "Forno Santa Rita", a conclusione dei lavori, mentre Davide Scancarello, di "Tentazioni e Sapori" ha dichiarato: "È stata un'ottima iniziativa per noi aziende. Abbiamo ricevuto un feedback positivo da chi era interessato ai prodotti della nostra terra ma anche proficua in quanto siamo stati contattati da un'associazione che promuove prodotti made in Italy e bio, interessati ai nostri prodotti. Saremo lieti di partecipare nuovamente ad un evento così interessante". Queste invece le parole di Gianfranco Lombardo, produttore di vini e proprietario delle "Tenute Lombardo" "Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e abbiamo ricevuto una richiesta di contatto da un'azienda di servizi turistici, intenzionata a scoprire delle aree poco conosciute della Sicilia e soprattutto i territori "interni" come quello di Caltanissetta. Ritengo sia un elemento positivo da continuare a sviluppare affinché si possano intessere collaborazioni con organizzazioni che facciano conoscere le bellezze del nostro territorio". Soddisfazione piena anche da parte dell'Amministrazione nissena partner del progetto e promotrice della partecipazione siciliana, che ha visto anche altre due realtà provenire dai territori di Noto e Monreale. L'assessore al ramo - Giuseppe La Mensa - valuta così l'evento di Siviglia: "Il tema di fondo, il cuore della visione strategica che questa amministrazione si è voluta dare è la restituzione di valore all'Identità Nissena e la sua rappresentazione agli occhi degli altri. Partecipare a MD.net, progetto focalizzato sullo Stile di vita mediterraneo, è un'ottima occasione di confronto e scambio con gli interlocutori internazionali e questo evento, in cui la tematica Unesco è stata centrale, affianca il percorso che l'amministrazione comunale ha scelto fin da subito, inequivocabilmente, e che ha il suo approdo finale nel 'Parco dello Stile di vita Mediterraneo'." L'evento internazionale è stato chiuso dalla Conferenza finale moderata da Jesse Marsh, esperto esterno del Comune di Caltanissetta."La conferenza finale, seguita on-line da più di 150 persone, ha visto la partecipazione di esperti dell'UNESCO, della FAO, della Banca Mondiale e del programma INTERREG MED durante la quale si è discusso delle diverse dimensioni di valore intrinseche nella Dieta Mediterranea, dagli effetti benefici e curativi sulla salute alla conservazione dei paesaggi agricoli. Questi aspetti dovranno tutti essere tutelati dall'Agenzia MD.net - per la cui definizione il Comune di Caltanissetta giocherà un ruolo centrale come partner di progetto - per costituire la base di nuove opportunità per i territori coinvolti, a partire dallo sviluppo di prodotti e servizi innovativi da parte delle giovani generazioni".

Ti potrebbero interessare