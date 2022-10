Sport 398

Chiuse le iscrizioni al 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone: saranno presenti circa 90 equipaggi

La gara è organizzata dalla Scuderia Caltanissetta Corse con l’Automobile Club nisseno ed i Piloti del Vallone

Redazione

C’è grande attesa per conoscere i nomi degli equipaggi che sabato 22 e domenica 23 ottobre si sfideranno nella ventesima edizione del Rally di Caltanissetta e del Vallone, ultima prova della Coppa Rally di 8° Zona e del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche con coefficiente 1,5. Sono circa 90 le adesioni pervenute, ma a parte alcune indiscrezioni non ci sono certezze finché l’elenco non sarà approvato dalla federazione.

Tra Caltanissetta, Mussomeli, Milena e San Biagio Platani, saranno comunque sfide importantissime alla ricerca degli ultimi punti disponibili per entrare di diritto fra i protagonisti alla finale nazionale del CRZ, che si disputerà sulle strade laziali del Rally di Cassino e Pico il 5 e 6 novembre. Molte altre zone hanno completato i loro calendari e in attesa di poter staccare i lascia passare dei siciliani ci si appresta a godere dello spettacolo nisseno che entrerà nel vivo alle ore 8.00 di sabato con l’apertura delle verifiche tecnico/sportive in C.so Umberto I° presso il Municipio di Caltanissetta con priorità per chi disputerà a partire dalle 10,00 in Contrada Bifara lo Shakedown. Poi il via allo show con la partenza dallo stesso C.so Umberto I°, prevista alle 17.30 e poco dopo alle 17.44 il passaggio sulla PS. 1 Caltanissetta DLF, quindi l’entrata in parco Assistenza a Mussomeli in Piazza della Repubblica alle 18.45. La nuova partenza sarà data domenica 23 ottobre con Start da Viale Peppe Sorce alle ore 7.15. Tre i loop di prove in programma: La Ps (2-5-8) Acquaviva - Ninni Mulè di Km 8.50 si disputerà alle 8.41, alle 12.41 e alle 16.41.; la Ps. (3-6-9) Milena – Alfredo Cordaro di Km 4,84 alle 9.35,13.35,17.35 e la Ps (4-7-10) Mussomeli - Peppino Farina di Km 8.40 alle 10.10, 14.10 e 18.10. L’arrivo è previsto in via Peppe Sorce a Mussomeli alle 18.30. Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa saranno dislocate: il sabato in Corso Umberto 1° a Caltanissetta e la domenica in Piazza della Repubblica a Mussomeli.



