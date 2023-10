Chiusa l'autostrada A19 Catania-Palermo per un pullman in fiamme in territorio di Caltanissetta

Cronaca 2154

Chiusa l'autostrada A19 Catania-Palermo per un pullman in fiamme in territorio di Caltanissetta

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme

Redazione

11 Ottobre 2023 17:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/chiusa-lautostrada-catania---palermo-per-un-pullman-in-fiamme-in-territorio-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Autostrada A19 Catania - Palermo chiusa provvisoriamente al transito veicolare per un pullman in fiamme. Il pullman si trova al km 90,200, tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Caltanissetta. La polizia stradale e il personale di Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L'autobus andato in fiamme è della Siciliana trasporti e percorreva la linea Modica-Palermo. A bordo del mezzo c'erano venticinque passeggeri e nessuno è rimasto ferito. È stato l'autista a vedere uscire fumo dal motore e ha fatto scendere i passeggeri per poi chiedere aiuto. Con una manovra coraggiosa l'autista è riuscito a fermare il mezzo sul lato destro della corsia e far scendere tutti i passeggeri. Da quel momento si sono sprigionate le fiamme dal vano quadro elettrico e tutto il pulmann è stato avvolto dalle fiamme rimanendo completamente distrutto.



Autostrada A19 Catania - Palermo chiusa provvisoriamente al transito veicolare per un pullman in fiamme. Il pullman si trova al km 90,200, tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Caltanissetta. La polizia stradale e il personale di Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'autobus andato in fiamme è della Siciliana trasporti e percorreva la linea Modica-Palermo. A bordo del mezzo c'erano venticinque passeggeri e nessuno è rimasto ferito. È stato l'autista a vedere uscire fumo dal motore e ha fatto scendere i passeggeri per poi chiedere aiuto. Con una manovra coraggiosa l'autista è riuscito a fermare il mezzo sul lato destro della corsia e far scendere tutti i passeggeri. Da quel momento si sono sprigionate le fiamme dal vano quadro elettrico e tutto il pulmann è stato avvolto dalle fiamme rimanendo completamente distrutto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare