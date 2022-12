Chiedono 25mila euro per il pagamento delle spese legali: arrestati per tentata estorsione

Il blitz dei carabinieri di Siracusa che hanno arrestato su ordine del gip di Catania due persone

Una tentata estorsione ad un commerciante nel siracusano finisce in manette. I carabinieri del nucleo investigativo di Siracusa hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della Dda, nei confronti di Antonio Carbè di 47 anni di Avola e Paolo Masuzzo 60 anni di Noto.

L'indagine è scattata nell'aprile dello scorso anno in seguito alla denuncia del titolare di un'attività commerciale di Avola. I due indagati si sarebbero rivolti all'esercente per ottenere 25mila euro che sarebbero serviti per sostenere alcune spese processuali. I due si sarebbero presentati per conto di un esponente della famiglia dei "Pinnintula". Velate minacce sarebbero state proferite se il commerciante non avesse adempiuto al pagamento della somma.



