Chiede un bicchiere d'acqua e gli viene dato detersivo per le stoviglie: muore anziano, gestori del bar indagati

E' successo ad Agrigento dove un tragico errore è costato la vista a un anziano e che potrebbe portare a processo il titolare del bar e l'addetto al banco

15 Gennaio 2021 14:51

Un tragico errore costato la vista a un anziano e che potrebbe costare un processo al titolare del bar e all'addetto al banco. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti del titolare di un bar e dell'addetto al banco, accusati di omicidio colposo. La vicenda è quella legata alla morte di un 74enne. I due indagati, nella qualità di proprietario e barista di una nota attività del Viale della Vittoria, avrebbero servito per sbaglio un bicchiere con all’interno del solvente per lavare le stoviglie piuttosto che l’acqua.Il 74enne, dopo aver bevuto il detersivo, accusò gravi problemi che durarono per otto mesi fino alla morte. Per la Procura, che inizialmente contestava ai due indagati l’accusa di lesioni personali colpose, ci sarebbe dunque un nesso tra il solvente bevuto e la morte dell’uomo. Il fatto è accaduto nell’aprile 2018.



