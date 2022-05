Eventi 299

Chiara Ferragni sempre più innamorata della Sicilia: festeggerà il suo compleanno nell'Isola

L'influencer più famosa d'Italia, infatti, festeggerà secondo quanto trapelato il suo 35esimo compleanno nella favolosa location di Villa Igea

Redazione

Dopo il matrimonio, anche i compleanni. Sembra davvero un'attrazione fatale quella tra Chiara Ferragni e la Sicilia. L'influencer più famosa d'Italia, infatti, festeggerà secondo quanto trapelato il suo 35esimo compleanno a Palermo, più precisamente nella favolosa location di Villa Igea. Tutto è ancora top secret, da come sarà la festa agli invitati (che, ovviamente, saranno superselezionati), ma sembra che la Ferragni sbarcherà ancora nell'Isola dopo aver festeggiato le nozze con Fedez a Noto, in quello che fu l'evento dell'anno.

La coppia in questi giorni si è recata a New York dove ha sfilato nel red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York. La Ferragni, molto famosa anche in America per la partecipazioni a diversi reality sulla moda, al Met c’era già stata. Era il 2015, un anno difficile per l’influencer e in quell’occasione si era sentita terribilmente sola. Questa volta è raggiante, sprizza gioia e felicità e tiene stretto il suo Federico, che viene, lui, da un anno molto difficile, dopo la scoperta del tumore al pancreas e l'operazione. A casa sono rimasti i loro bimbi Leone, 4 anni, e Vittoria, 1, accuditi dai nonni.



