Attualita 272

Chi è Oriana Marzoli la nuova concorrente del Gf Vip 7

Dopo una lunga e tormentata love story, approdò in La casa fuera, dove conobbe Ivan Gonzalez

Redazione

04 Novembre 2022 07:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/chi-e-oriana-marzoli-la-nuova-concorrente-del-gf-vip-7 Copia Link Condividi Notizia

Oriana Marzoli, nuova concorrente del Gf Vip 7, è un'influencer, classe '92, nata a Caracas in Venezuela. Volto noto della televisione spagnola, ha preso parte ai diversi reality. Ha iniziato nel format spagnolo di Uomini e Donne, e lì conobbe Tony Spina, con il quale riempì le pagine di gossip. Dopo una lunga e tormentata love story, approdò in La casa fuera, dove conobbe Ivan Gonzalez, noto al pubblico italiano per essere stato sul trono di Uomini e Donne. Con lui Oriana si lasciò andare ad un momento intimo: consumò una notte di passione avanti le telecamere del reality. Su Instagram è seguita da oltre 2 milioni di follower: con loro condivide scatti di sé e della sua quotidianità. (Fonte fanpage.it)





Oriana Marzoli, nuova concorrente del Gf Vip 7, è un'influencer, classe '92, nata a Caracas in Venezuela. Volto noto della televisione spagnola, ha preso parte ai diversi reality. Ha iniziato nel format spagnolo di Uomini e Donne, e lì conobbe Tony Spina, con il quale riempì le pagine di gossip. Dopo una lunga e tormentata love story, approdò in La casa fuera, dove conobbe Ivan Gonzalez, noto al pubblico italiano per essere stato sul trono di Uomini e Donne. Con lui Oriana si lasciò andare ad un momento intimo: consumò una notte di passione avanti le telecamere del reality. Su Instagram è seguita da oltre 2 milioni di follower: con loro condivide scatti di sé e della sua quotidianità. (Fonte fanpage.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare