Cronaca 611

Chat di classe trasformata in un inferno di foto porno e insulti all'Olocausto: 6 studenti denunciati

Ipotizzati una serie di reati tra cui diffamazione, pornografia minorile, apologia di fascismo

Redazione

Avevano trasformato una chat di classe in cui gli studenti avrebbero dovuto scambiarsi compiti e consigli in un inferno di foto porno, insulti all'Olocausto di matrice nazifascista, foto dei professori con sberleffi e insulti. Gli animatori del social sono ora stati denunciati dai carabinieri al Tribunale per i minorenni di Como con una serie di ipotesi tra cui diffamazione, pornografia minorile, apologia di fascismo. Lo riportano oggi alcuni quotidiani.

E' accaduto in un istituto superiore a Menaggio (Como) e le denunce hanno riguardato cinque ragazzi e una ragazza tra i 14 e i 16 anni, anche se nella chat erano presenti tutti gli studenti della classe, circa 20. I fatti, peraltro - durati per tutto l'anno scolastico appena concluso - erano già stati oggetto di un consiglio di classe straordinario durante il quale erano stati presi provvedimenti disciplinari verso alcuni ragazzi, che erano stati sospesi.



