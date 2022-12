Attualita 359

Cgil e Uil: centinaia di persone partiranno da Caltanissetta per manifestare contro la manovra del Governo

"Manifesteranno in piazza a Palermo contro una manovra che impoverirà chi è già povero e chi lavora e paga regolarmente le tasse"

Redazione

Il 13 Dicembre la Sicilia si mobilita e scende in piazza per dire no alla manovra economica del Governo centinaia di lavoratrici , lavoratori, giovani e pensionati partiranno dalla Provincia di Catanissetta e manifesteranno in piazza a Palermo contro una manovra che impoverirà chi è già povero e chi lavora e paga regolarmente le tasse e che farà crescere precarietà e incertezza. Una manovra sbagliata che va cambiata” L’incontro tenutosi con Governo Nazionale il 7 dicembre ha sortito solo generici impegni di miglioramento di alcuni punti della manovra, che viene di fatto confermata nelle sue risorse, nel suo impianto e nella sua visione complessiva e dove il rapporto con le organizzazioni sindacali è previsto dal Governo senza assunzioni di vincoli o ricerca di accordi.

Posizione che ci conferma tutte le ragioni della nostra mobilitazione In piazza , quindi, per chiedere riforme vere ispirate da criteri di solidarietà e giustizia sociali: l’aumento dei salari, misure contro la povertà e la precarietà e non contro poveri e precari , per interventi che pensino a politiche di sviluppo e di crescita : diciamo no ai voucher perché non producono sviluppo ma aumentano solo la precarietà e lo stato di incertezza dei lavoratori, ma non basta toglierli vanno anche cancellate quelle forme di lavoro precario che non fanno altro che privare di diritti chi lavora e allo stesso tempo bisogna rendere validi per tutti i lavoratori i contratti collettivi nazionali affinché tutti a prescindere dal rapporto di lavoro abbiano gli stessi diritti.

Ma, Martedì sciopereremo e manifesteremo anche contro una manovra che non tiene conto del Mezzogiorno e dei problemi delle persone che ci vivono e ci lavorano e che aumenterà anzi il divario con le regioni del nord in termini di benessere, di servizi sociali e di diritti Bisogna chiedere un’inversione di rotta con misure di sviluppo per il Mezzogiorno a partire da nuove politiche industriali ed energetiche, con l’aumento dei salari per fare fronte all 'aumento dei prezzi, con misure di contrasto alla precarietà e alla povertà e un sistema pensionistico che superi la Legge Fornero piuttosto che inventarsi un ulteriore quota ( 103). Misure adeguate per le pensioni che possano tenere conto della diversità gravosa dei lavori , del lavoro saltuario e del riconoscimento del lavoro di cura e della differenza di genere. Saremo in piazza anche per dire no a qualunque progetto di autonomia differenziata che relegherebbe i nostri territori ai margini del nostro Paese assestando colpi durissimi alla scuola, alla sanità, a tutti i servizi e alle infrastrutture allontanando definitivamente la Sicilia dal resto d’’Italia e dell ’Europa. La Segretaria Generale CGIL Rosanna Moncada e il coordinatore Uil Salvatore Guttilla



