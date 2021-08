Attualita 203

Certificati anagrafici dai tabaccai, siglata convenzione tra il Comune di Serradifalco e la Fit

La convenzione consentirà agli utenti di ottenere certificati anagrafici, visure catastai e a breve tanti nuovi servizi

Redazione

05 Agosto 2021 09:27

I mille impegni e le difficoltà del brutto momento sanitario non hanno fermato la voglia di prestare un miglior servizio alla cittadinanza; anche la giunta del Comune di Serradifalco ha deliberato per attivare i servizi anagrafici nelle tabaccherie associate FIT che consentirà l'utenza di recarsi presso la tabaccheria di fiducia, spesso aperta sette giorni su sette, per poter ricevere i certificati anagrafici, le visure camerali e a breve tanti nuovi servizi. Si dichiara soddisfatto il Presidente Provinciale di Caltanissetta della Federazione Italiana Tabaccai Giuseppe Collica che elogia il lavoro svolto dal Sindaco Dott Leonardo Burgio, la Giunta Comunale e tutti gli uffici competenti. Ancora qualche settimana di pazienza -dice Collica- per organizzare la piattaforma tecnica presso le tabaccherie e Serradifalco sarà dotata di questo servizio innovativo. Soddisfatto anche il Sindaco Leonardo Burgio che ha fortemente voluto realizzare il progetto a beneficio della cittadinanza e che di concerto con gli Organi Comunali Competenti ha lavorato per la realizzazione dello stesso trovando grande collaborazione con la FIT e grande sinergia con il Presidente Provinciale Giuseppe Collica riconoscendo la sua professionalità e la sua grande disponibilità. Ancora una volta FIT e Amministrazione Comunale sempre più vicini ai cittadini.



