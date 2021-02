Attualita 197

Certificati anagrafici dai tabaccai, siglata convenzione tra il Comune di Gela e la Fit

La convenzione avrà una durata di 24 mesi rinnovabili, durante i quali il Comune si riserva di monitorare la corretta esecuzione delle attività

Redazione

22 Febbraio 2021 18:03

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Gela si sposta e si decentra, per arrivare ovunque e offrire agli utenti servizi migliori, più efficienti, moderni, efficaci e veloci. E' questo l'obiettivo dell'istituzione del servizio di stampa e rilascio di certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla FIT (Federazione Italiana Tabaccai) che operano regolarmente sul territorio comunale, in base ad una convenzione che è stata siglata nei giorni scorsi e ad una delibera di giunta.Soggetto attuatore è la società Novares SPA, che gestirà i profili organizzativi, tecnici ed informatici. Responsabile del procedimento è la dr.ssa Rita Psaila, funzionaria del settore anagrafico, e con la suddetta convenzione la FIT si impegna anche a promuovere e a sensibilizzare l'adesione al progetto presso i propri esercizi associati, che opereranno attraverso un collegamento informatico con il Portale dell'Ente, per il quale il progetto non comporterà alcuna spesa. Inoltre, dati i numerosi punti che saranno istituiti sul territorio, sarà possibile non accentrare tutto negli uffici del Comune, cosa che, data l'emergenza Covid e la necessità di prendere appuntamento, ha creato qualche disagio all'utenza. La convenzione avrà una durata di 24 mesi rinnovabili, durante i quali il Comune si riserva di monitorare la corretta esecuzione delle attività.

“Riteniamo che ogni iniziativa che possa rendere più agile il rapporto tra la burocrazia e il cittadino vada percorsa senza esitazioni. In questo caso, - dice il vicepresidente della FIT Emanuele Passaniti – le tabaccherie aderenti potranno erogare i certificati nei loro orari di apertura, quindi chi ne ha bisogno può farlo in pausa pranzo piuttosto che al termine della giornata lavorativa, oppure il sabato e la domenica. Costerà 2 euro al cittadino, ma credo che a fronte della grande comodità sia una spesa decisamente sostenibile. Un ringraziamento va a tutta la giunta per avere deliberato il progetto”.

“La FIT – affermano gli assessori Terenziano Di Stefano e Giuseppe Licata, promotori della convenzione - vanta una consolidata esperienza nell'erogazione di servizi all'utenza, ed ha già aderito in diverse realtà territoriali a progetti di decentramento delle attività di rilascio delle certificazioni anagrafiche. Così facendo, a breve saremo in grado di garantire l'accesso ai servizi anagrafici sette giorni su sette, uno snellimento burocratico decisamente non da poco”. L'amministrazione comunale ringrazia anche il presidente della FIT, Giuseppe Collica.



