Cronaca 2101

Cerca la strada su Google Maps e scopre la moglie con l’amante: la foto inequivocabile, poi il divorzio

Senza pensarci due volte, il marito tradito ha subito portato tutto in tribunale, chiedendo e ottenendo il divorzio

Redazione

Stava pianificando l’itinerario del suo prossimo viaggio quando, mentre guardava la strada su Google Maps, si è imbattuto in un’immagine che mai avrebbe voluto vedere. Questa storia arriva da Lima, in Perù, è successa nel 2013 ma sta facendo il giro del mondo in questi giorni, ovvero da quando il protagonista l’ha pubblicata su Facebook accompagnata dallo scatto incriminato. Cosa è successo? È capitato che l’uomo in questione abbia scoperto così il tradimento della moglie. Mentre scorreva la strada di suo interesse con la funzione “Street view” di Google Maps, ha infatti notato un volto familiare tra quelli dei passanti immortalati dalla telecamera: era quello della moglie.

E, ingrandendo poi la foto, ecco lo choc: con lei c’era un altro uomo e i due erano in atteggiamenti intimi. Sua moglie gli accarezzava infatti i capelli mentre lui era sdraiato con la testa appoggiata sul suo grembo. Senza pensarci due volte, il marito tradito ha subito portato tutto in tribunale, chiedendo e ottenendo il divorzio dalla moglie. Il monito – implicito – in questa vicenda, è di stare sempre attenti agli occhi virtuali che ci “spiano” anche quando non ce ne accorgiamo.



