Cerca di salire in aereo con il covid, riconosciuto da una passeggera

E’ successo a Palermo, dove un uomo è stato a un passo dall’imbarcarsi da Punta Raisi in direzione Malpensa

Redazione

12 Agosto 2021 11:54

Era risultato positivo al tampone il giorno prima, ma anzichè sottoporsi all’isolamento aveva ben pensato di partire per Milano pur avendo contratto il Covid-19. E’ successo a Palermo, dove un uomo è stato a un passo dall’imbarcarsi da Punta Raisi in direzione Malpensa a poche ore di distanza dal test per il coronavirus effettuato alla stazione centrale. Il tampone al quale era stato sottoposto aveva dato esito positivo e l’uomo avrebbe dovuto procedere con la quarantena, ma quest’oggi si trovava agli imbarchi del "Falcone e Borsellino". Provvidenziale è stato l’intervento fortuito di una signora, anche lei passeggera del volo e anche lei il giorno prima alla stazione centrale per il tampone. La donna ricordava perfettamente che l’uomo in questione aveva appreso di essere positivo al Covid-19 e, dopo esserselo ritrovato a pochi metri in aeroporto, ha subito chiamato la polizia. L’uomo, un trentenne, è stato immediatamente fermato e sottoposto al test Covid che ha dato esito positivo. Per lui è scattata la multa, la denuncia e l’obbligo di isolamento domiciliare.(La Sicilia.it)



