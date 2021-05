Politica 281

Hub vaccini Caltanissetta, Mancuso (FI): "File chilometriche e attese estenuanti, così non va"

Tra file chilometriche ed estenuanti attese – anche di 3 ore – si assiste giornalmente a una condizione non degna di un paese civile

Redazione

26 Maggio 2021 15:38

“Le condizioni in cui versano le tante persone che attendono di essere vaccinate presso l’hub di Caltanissetta sono a dir poco disumane. Tra file chilometriche ed estenuanti attese – anche di 3 ore – si assiste giornalmente a una condizione non degna di un paese civile. Ho pertanto informato il responsabile della protezione civile provinciale che proprio oggi incontra il responsabile regionale, per fare chiarezza su quanto accade ogni giorno nel capoluogo nisseno. È chiaro, mi aspetto un intervento risolutivo da parte della direzione generale dell’Asp”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

“Non spetta a me trovare una soluzione – conclude il Parlamentare. Mi permetto però di suggerire quanto già attuato con successo a Gela, in cui si offrono condizioni di attesa più dignitose per l’utenza. Come? Tramite il supporto di una struttura come l'impianto sportivo Palacarelli, che garantisce un riparo all'ombra e un posto a sedere per chi aspetta il proprio turno per la somministrazione del vaccino. Ribadisco, il mio è un suggerimento per porre fine a qualcosa che per la cittadinanza è inaccettabile. Dobbiamo andare avanti spediti con la campagna vaccinale, l'unico modo per sconfiggere il nemico invisibile. Non è però tollerabile assistere a file assurde che cominciano la mattina e finiscono in tarda serata. I cittadini devono essere protetti sia dal covid che da insolazioni o stanchezza, che purtroppo le prolungate attese fuori i locali dell’hub rischiano di generare”.



