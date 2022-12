Politica 114

Centro storico Caltanissetta, Salvatore Giunta: "Qualche luminaria non basta, serve progettualità"

"L'idea - scrive il consigliere nazionale di Mezzogiorno Federato - sarebbe quella di trasformarlo in un centro commerciale di grandi firme"

Redazione

Qualche luminaria e qualche bancarella non servono a fare rinascere un centro storico. Direi che esse rappresentano fedelmente lo spirito dei cittadini nisseni di oggi: pessimismo, rassegnazione, abulia. Qualcosa si muove a livello culturale, grazie ad iniziative di gruppi animati da buona volontà e di voglia di fare. Non c'è la partecipazione della politica o meglio la direzione strategica della politica. In parole povere non c'è la progettualità, non ci sono le idee, quelle iniziative cioè capaci di attrarre investitori, turisti, commercianti, operatori economici e giovani .

Caltanissetta, come ho spesso scritto, non ha particolari beni di valore architettonico e storico, come non ha più industrie di particolare valore; ha una sola grande opportunità: stare al centro della Sicilia. Se fossimo così bravi da far sì che Caltanissetta possa trovarsi al centro anche delle vie di comunicazione veloce e nei pressi di un HUB aeroportuale, avremmo risolto buona parte dei problemi della città e non solo, sarebbe tutto il centro Sicilia a beneficiarne. Anche quel poco o molto, a seconda dei punti di vista, che abbiamo, verrebbe enormemente valorizzato e sarebbe motivo di sviluppo e di crescita.

Tornando al centro storico, argomento principe dei programmi di tutti i sindaci moderni, e mai veramente affrontato e risolto, l'idea sarebbe quella di trasformarlo in un centro commerciale di grandi firme, in un grande mercato, capace di attrarre gente da tutta l'isola. Hanno già fatto, di cartone, un outlet a Dittaino; si tratterebbe di farne uno a Caltanissetta restaurando le case non abitate, abbattendo le catapecchie senza valore storico, costruendo ampi e comodi parcheggi. Sogni? Può anche darsi, ma se non si sogna non si progetta e soprattutto non si realizza.

Nell'epoca dei grandi finanziamenti europei (PNRR) siamo riusciti a farci finanziare solo una scala mobile inutile se non dannosa. Serve un laboratorio di idee, un incubatore di progetti, una stanza dei sogni, in cui possano sbizzarrirsi i giovani di questa città, in cui la politica sia fatta da cittadini preparati, capaci di trasformare i sogni in realtà, una città che dorme nel centro del centro, nell'ombelico (onfalo) della Sicilia e del Mediterraneo.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Mezzogiorno Federato



