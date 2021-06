Cronaca 385

Centro Storico Caltanissetta, D'Oca: "Ruvolo ha detto sì a un confronto. Ci aspettiamo lo stesso da Gambino"

All'incontro - ha detto il referente del centro commerciale naturale Centro Storico Vincenzo D'Oca - parteciperanno anche due giornalisti

Redazione

16 Giugno 2021 20:52

In questi giorni è nata l'idea di un incontro tra Giovanni Ruvolo, ex sindaco di Caltanissetta e Vincenzo D'Oca, presidente del Consorzio Centro Commerciale Naturale centro storico. È stata una idea accolta con entusiasmo dall'ex-sindaco- scrive in una nota Vincenzo D'Oca - questa è la dimostrazione dell'amore che Giovanni ha per la sua città. Il dott. Ruvolo ha accettato senza indugio un dialogo pubblico con il Consorzio che lo ha più criticato, questo perché come è nel suo stile il dott. Ruvolo vuole essere propositivo e andare oltre le differenze ideologiche per realizzare quel salto qualitativo che tutti auspichiamo.

Questo incontro lo vorremmo allargare all'attuale sindaco, Roberto Gambino. Attendiamo quindi che questa opportunità di crescita si concretizzi e venga accolta anche dal dott. Gambino. All'incontro parteciperanno anche due giornalisti. Una opportunità che non ha precedenti e che sarà fonte di riflessione per i nisseni.

CCN CALTANISSETTA

Vincenzo d'oca



In questi giorni è nata l'idea di un incontro tra Giovanni Ruvolo, ex sindaco di Caltanissetta e Vincenzo D'Oca, presidente del Consorzio Centro Commerciale Naturale centro storico. È stata una idea accolta con entusiasmo dall'ex-sindaco- scrive in una nota Vincenzo D'Oca - questa è la dimostrazione dell'amore che Giovanni ha per la sua città. Il dott. Ruvolo ha accettato senza indugio un dialogo pubblico con il Consorzio che lo ha più criticato, questo perché come è nel suo stile il dott. Ruvolo vuole essere propositivo e andare oltre le differenze ideologiche per realizzare quel salto qualitativo che tutti auspichiamo. Questo incontro lo vorremmo allargare all'attuale sindaco, Roberto Gambino. Attendiamo quindi che questa opportunità di crescita si concretizzi e venga accolta anche dal dott. Gambino. All'incontro parteciperanno anche due giornalisti. Una opportunità che non ha precedenti e che sarà fonte di riflessione per i nisseni. CCN CALTANISSETTA

Vincenzo d'oca

Ti potrebbero interessare