Centro per l'Impiego di Caltanissetta mette in guardia percettori reddito di cittadinanza da chiamate truffa

Alcune persone, spacciandosi per Centro per l'Impiego invitano a contattare un numero a pagamento 899...

Redazione

Il servizio IX - Centro per l'Impiego di Caltanissetta segnala che parecchi utenti, in special modo i percettori del reddito di cittadinanza, in questi giorni stanno ricevendo dei messaggi con i quali, spacciandosi per Centro per l'Impiego, invitano a contattare il numero 899... (a pagamento). Attenzione: si tratta di un tentativo evidente di truffa. L'ufficio servizio IX - Centro per l'Impiego di Caltanissetta non ha mai inoltrato un tale tipo di messaggio, né lo farà in futuro. Per quanto riguarda le convocazioni dei nostri utenti - si legge ancora nella nota - qualora necessario, vengono effettuate con chiamata telefonica diretta con l'interessato.



