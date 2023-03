Centro per l'impiego Caltanissetta, Gela e Mussomeli: attivo un canale Telegram

Attualita 415

Centro per l'impiego Caltanissetta, Gela e Mussomeli: attivo un canale Telegram

Il servizio è stato realizzazione per consultare diversi servizi che vengono erogati

Redazione

25 Marzo 2023 16:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/centro-per-limpiego-caltanissetta-gela-e-mussomeli-attivo-un-canale-telegram Copia Link Condividi Notizia

E’ attivo il nuovo canale Telegram del Servizio VIII Centro per l’impiego di Caltanissetta, Gela e Mussomeli rivolto ai cittadini e alle imprese, dove è possibile consultare e fruire dei seguenti servizi: offerte di lavoro; catalogo delle offerte formative; incentivi statali e regionali; misure di sostegno del reddito; agevolazioni e contributi alle imprese. Per accedere ai servizi occorre scaricare l’app Telegram, per poi procedere cercando il canale denominato “Servizio VIII CPI di Caltanissetta-Gela-Mussomeli” o cliccando sul seguente link https://t.me/servizioIDO



E' attivo il nuovo canale Telegram del Servizio VIII Centro per l'impiego di Caltanissetta, Gela e Mussomeli rivolto ai cittadini e alle imprese, dove è possibile consultare e fruire dei seguenti servizi: offerte di lavoro; catalogo delle offerte formative; incentivi statali e regionali; misure di sostegno del reddito; agevolazioni e contributi alle imprese. Per accedere ai servizi occorre scaricare l'app Telegram, per poi procedere cercando il canale denominato "Servizio VIII CPI di Caltanissetta-Gela-Mussomeli" o cliccando sul seguente link https://t.me/servizioIDO

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare