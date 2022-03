Attualita 55

Centro di reumatologia di Gela, Mancuso (FI): "Basta con i viaggi della speranza"

Il deputato regionale spiega che per la città di Gela si tratta di un traguardo storico

Redazione

04 Marzo 2022 18:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/centro-di-reumatologia-di-gela-mancuso-fi-basta-con-i-viaggi-della-speranza- Copia Link Condividi Notizia

"Finalmente è stato approvato il centro di reumatologia per la dispensazione dei farmaci biologici presso il reparto di medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Un traguardo storico per la città e tutto il comprensorio nisseno, grazie al quale i pazienti non dovranno più sostenere estenuanti viaggi della speranza per accedere alle cure necessarie. Ricordo infatti che fino a ieri, i pazienti erano costretti raggiungere il centro più vicino ad Agrigento, per poter beneficiare della somministrazione del farmaco. Da adesso in poi, e ne sono fiero, non sarà più così. Sono fiero perché con interesse e passione ho seguito l’iter fin dal primo giorno, perché dinanzi alla salute delle persone, gli ostacoli devono essere superati. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato fattivamente al progetto, ivi compresa la deputazione locale. Il diritto alla salute è inalienabile e senza distinzioni di sorta. Va garantito a tutti”. Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.



"Finalmente è stato approvato il centro di reumatologia per la dispensazione dei farmaci biologici presso il reparto di medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Un traguardo storico per la città e tutto il comprensorio nisseno, grazie al quale i pazienti non dovranno più sostenere estenuanti viaggi della speranza per accedere alle cure necessarie. Ricordo infatti che fino a ieri, i pazienti erano costretti raggiungere il centro più vicino ad Agrigento, per poter beneficiare della somministrazione del farmaco. Da adesso in poi, e ne sono fiero, non sarà più così. Sono fiero perché con interesse e passione ho seguito l'iter fin dal primo giorno, perché dinanzi alla salute delle persone, gli ostacoli devono essere superati. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato fattivamente al progetto, ivi compresa la deputazione locale. Il diritto alla salute è inalienabile e senza distinzioni di sorta. Va garantito a tutti". Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare