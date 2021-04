Cronaca 207

Centro di Pian del Lago di Caltanissetta, operatori sanitari in attesa di essere vaccinati

A chiedere che i lavoratori vengano al più presto vaccinati, sono i sindacati i quali hanno scritto agli organi di competenza

Redazione

27 Aprile 2021 16:53

I sindacati chiedono che anche il personale impegnato nel centro di accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta, venga vaccinato. Si tratta dei lavoratori della società Coopetativa Essequadro."Sebbene il personale addetto - si legge in una nota - non ricopra il ruolo di vero e proprio “sanitario”, è pur vero che questa tipologia di lavoratori, per le mansioni alle quali sono addetti, sono in continuo contatto con i migranti accolti provenienti per lo più dal nord Africa e spesso risultati affetti da Covid.

Non si comprende allora come per il personale insistente in tale presidio sia sanitario come anche alle forze dell’ordine debbano essere adottate (giustamente) tutte le cautele del caso, mentre per il personale socio assistenziale che, al pari dei sanitari e/o delle forze di Polizia, entra in contatto con tali soggetti, non debba essere garantita loro la vaccinazione anti Covid-19 in tempi tempestivi per tutti gli operatori in forza, come è avvenuto ed avviene per gli operatori delle RSA, della forze dell’ordine interne al Centro ecc."

Il sindacato chiede un immediato provvedimento affinchè si provveda "tempestivamente alla risoluzione della gravissima e pericolosissima situazione in cui svolgono la propria attività di operatori socioassistenziali del centro, poiché diversamente il personale di cui trattasi non si renderebbe più disponibile alle prestazioni con contatto diretto con i migranti a cautela della propria incolumità". La nota porta la firma della Uiltemp, Flaica Cub e Confsal Snalv.



I sindacati chiedono che anche il personale impegnato nel centro di accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta, venga vaccinato. Si tratta dei lavoratori della società Coopetativa Essequadro."Sebbene il personale addetto - si legge in una nota - non ricopra il ruolo di vero e proprio "sanitario", è pur vero che questa tipologia di lavoratori, per le mansioni alle quali sono addetti, sono in continuo contatto con i migranti accolti provenienti per lo più dal nord Africa e spesso risultati affetti da Covid. Non si comprende allora come per il personale insistente in tale presidio sia sanitario come anche alle forze dell'ordine debbano essere adottate (giustamente) tutte le cautele del caso, mentre per il personale socio assistenziale che, al pari dei sanitari e/o delle forze di Polizia, entra in contatto con tali soggetti, non debba essere garantita loro la vaccinazione anti Covid-19 in tempi tempestivi per tutti gli operatori in forza, come è avvenuto ed avviene per gli operatori delle RSA, della forze dell'ordine interne al Centro ecc." Il sindacato chiede un immediato provvedimento affinchè si provveda "tempestivamente alla risoluzione della gravissima e pericolosissima situazione in cui svolgono la propria attività di operatori socioassistenziali del centro, poiché diversamente il personale di cui trattasi non si renderebbe più disponibile alle prestazioni con contatto diretto con i migranti a cautela della propria incolumità". La nota porta la firma della Uiltemp, Flaica Cub e Confsal Snalv.

Ti potrebbero interessare