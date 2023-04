Attualita 140

Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Caltanissetta, ecco tutte le attività per vivere la natura

Una importante attività programmata nei prossimi giorni, che farà perno sul C.E.A., si realizzerà domenica 16 aprile con il Tour delle Borgate Nissene

Redazione

E’ attivo già da qualche settimana il Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) di Legambiente “Lina e Francesco Librizzi”, avente sede a Caltanissetta in C.da Cozzo di Naro. Si tratta di una vecchia casa colonica avente un fazzoletto di terreno attorno (circa 4.000 mq., con ulivi e mandorli), che i volontari di Legambiente stanno recuperando per svolgere attività formative, informative e ludiche a servizio del territorio e dei suoi abitanti. Il 25 marzo scorso è stato realizzato al C.E.A. un corso base di potatura, frequentato da 25 persone, con la collaborazione dell’Istituto Agrario “Sen. A. Di Rocco”, dei Proff. Mimmo Galletta e Giovanni Leotuppoduro, del Potatore esperto Rosario Sardo.

Lo stesso corso, per consentire anche ad altri di seguirlo, sarà ripetuto venerdì 14 aprile. Lunedì 3 aprile, in occasione della “Festa della Primavera”, invece sono venute a fare visita 2 classi dell’Infanzia del Circolo Didattico “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta (presieduta dalla D.S. Rosa Ambra): la 5^C (15 bambini, 6 genitori, con l’insegnante Gisella Caico) e la 5^B (19 bambini, 8 genitori, con le insegnanti Gabriella Ferraro e Liliana LaVaille); Referente del Progetto l’Insegnante Enrica Nicitra. Durante tale occasione tre Dirigenti/Operatori di Legambiente Caltanissetta (Valeria Tumminelli, Graziella Richiusa e Gaetano Paladino) hanno intrattenuto i bambini con laboratori esperienziali di educazione ambientale e di manipolazione indoor e outdoor (piantumazione per seme e per talea con elementi di biologia ed ecologia, esperimenti su alcune proprietà dell’acqua e sui fenomeni vulcanici, corretta alimentazione, etc.).

Un’altra importante attività programmata nei prossimi giorni, che farà perno sul C.E.A., si realizzerà domenica 16 aprile con il Tour delle Borgate Nissene, attraverso il quale si valorizzeranno alcuni agglomerati rurali ed aziende dell’agro-alimentare presenti nei dintorni (Torretta, Furiana, Prestianni, Canicassè-Casale, Cozzo di Naro). Il percorso potrà essere fatto in quattro differenti modalità: 1. Corsa podistica non competitiva (anello di 11.6 km, difficoltà media), con raduno alle ore 9 al Centro di Educazione Ambientale “Lina e Francesco Librizzi” di Legambiente (c.da Cozzo di Naro, c/o il quadrivio tra la SP 1, SP 164, SP 136); 2. Passeggiata tra le Borgate (percorso facile ad anello di 8.7 km), con raduno alle ore 9 all’interno della Borgata Cozzo di Naro; 3. Ciclotour (anello di 37 km, difficoltà media), con raduno alle ore 9 presso il Pala Cannizzaro di Pian del Lago; 4. Visita guidata di alcuni Borghi, con spostamento in Pullman messo a disposizione dall’organizzazione (descrizioni da parte dell’esperto di storia ed architettura Mario Cassetti e del naturalista Amedeo Falci) e raduno alle ore 9 presso il parcheggio dello Stadio Tomaselli di Pian del Lago.

Sede operativa: viale Stefano Candura, 83; P.E.O.: legambientecaltanissetta@gmail.com; P.E.C.: legambientecaltanissetta@pec.it; cell. 3516975694; C. Fiscale: 92042570850 Tanto altro “bolle in pentola”! (Cineforum, Incontri di degustazione, worhshop, etc.) Scuole e classi interessate a realizzare attività di educazione ambientale al C.E.A. o cittadini vogliosi si essere informati su quanto si sta programmando sono invitati a contattare uno dei seguenti numeri di cellulare: 3493735454 (Valeria) – 3333090729 (Graziella) - 3393591755 (Ivo).



