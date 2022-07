Cronaca 410

Centro di accoglienza di Pian del Lago, il prefetto convoca vertice: "Personale deve essere proporzionale a numero di stranieri presenti"

Con riferimento al C.P.R., il rappresentante dell’Azienda Sanitaria ha assicurato la piena attuazione della convenzione stipulata con la Prefettura

Redazione

Nella mattinata del 7 luglio scorso, il Prefetto di Caltanissetta, S.E. Chiara Armenia, ha presieduto una riunione finalizzata la verifica dell’erogazione dei servizi presso il Centro Governativo Polifunzionale di c.da Pian del Lago. Alla riunione erano presenti il Questore, i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Inps, nonché il rappresentante dell’Ente gestore Essequadro. Il Prefetto ha sottolineato la necessità di assicurare la continuità e l’efficienza dei servizi erogati presso il locale Centro per migranti, invitando espressamente l’ente gestore a dare esecuzione al contratto di appalto e ai relativi atti aggiuntivi, con particolare riguardo alle unità di personale da impiegare, in misura proporzionale al numero di stranieri complessivamente presenti nella struttura ed alla prioritaria esigenza di garantire l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria in favore degli stranieri.

Con riferimento al C.P.R., il rappresentante dell’Azienda Sanitaria ha assicurato la piena attuazione della convenzione stipulata con la Prefettura per l’esecuzione di tutti gli accertamento clinici ritenuti necessari dal personale medico ivi in servizio, anche con riferimento ai casi che erano stati segnalati dalla Borderline Sicilia Onlus. Nella circostanza, in relazione al ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’ente gestore - che, al riguardo, hanno proclamato diverse manifestazioni di protesta e sciopero, - il Prefetto ha evidenziato il gravissimo disagio economico in cui versano i predetti lavoratori e ha reso noto il proprio intendimento di avviare, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, ogni utile iniziativa per la corresponsione delle retribuzioni nette in capo ai singoli lavoratori.



