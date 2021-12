Attualita 173

Centro di accoglienza di Caltanissetta, lavoratori senza stipendio: si va verso un nuovo sciopero

Il 6 dicembre si terrà una nuova riunione: se non si arriverà ad una soluzione scatterà la protesta

Redazione

Lavoratori del centro di accoglienza di Pian del Lago ancora una volta senza stipendio e pronti allo sciopero. A prolungare lo stato di agitazione sono i sindacati Cisl Fp, Flaica Cui, Uil Temp e Snalv, che chiedono alle cooperative Essequadro e Ad Maiora il pagamento di diverse mensilità arretrate per i lavoratori del centro. Una situazione di grande difficoltà, più volte denunciata in questi mesi dai sindacati e che non è migliorata in modo evidente nonostante incontri, confronti e l'intervento della Prefettura.

Un nuovo confronto con le coop è previsto per il prossimo 6 dicembre. “Qualora le risultanze non dovessero produrre atti concreti rispetto alla vertenza in atto - scrivono in una nota indirizzata anche al sindaco e al prefetto di Caltanissetta i rappresentanti sindacali Di Maria, Sutera, Strazzeri e Bonaffini - saremo costretti nostro malgrado a porre in essere una terza tornata di sciopero di quattro ore con sit in per ogni turno”.



