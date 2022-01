Attualita 237

Centro di accoglienza di Caltanissetta, lavoratori senza stipendio: pronti a scioperare

I sindacati tornano a sollecitare un incontro con il prefetto affinché ai lavoratori vengano riconosciute le loro spettanze

Redazione

Ritardi nei pagamenti degli stipendi dei lavoratori della Cooperativa Essequadro che operano nel centro di accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta. Le segreterie provinciali della Cisl Fp, lo Snalv Confsal, la UilTemp e la Flaica Club, hanno inviato una richiesta di incontro al prefetto di Caltanissetta e alla Essequadro per tentare di risolvere la vertenza in atto. Ad oggi, “nonostante le buone intenzioni delle parti sociali, che hanno dimostrato più volte, anche in sede prefettizia, di voler trovare una soluzione alle problematiche legate ai lavoratori”, la questione rimane senza soluzione.

I sindacati di categoria sono tornati a chiedere la convocazione di un incontro urgente e in caso contrario sono pronti ad intraprendere delle azioni di lotta per il riconoscimento dei loro diritti. Sono anche pronti a proclamare una giornata di sciopero. I dipendenti chiedono anche dispositivi di protezione individuale che sono indispensabili per qualsiasi lavoratore e la presenza di una unità in modo da essere due operatori per turno e non solamente uno.



© Riproduzione riservata

