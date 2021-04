Salute 135

Centro autismo di Gela, l'Asp di Caltanissetta assegna i lavori per completare la struttura

Ad annunciarlo è stata l'assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo. Due anni fa il Comuni li ha consegnati all'Asp

Redazione

19 Aprile 2021 12:44

"Finalmente, dopo due anni dalla consegna dei locali comunali di via Ascoli, l’Asp ha assegnato i lavori per gli interventi di adeguamento della struttura, che verrà adibita a centro diurno per i pazienti autistici". E' quanto afferma in una nota l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gela, Nadia Gnoffo.

"Nonostante i mille ostacoli burocratici, superati in questi mesi, si sblocca una vicenda sulla quale questo assessorato ha investito tanto, ed è bello che tale notizia arrivi proprio nel mese in cui si celebra la consapevolezza dell’autismo.

La realizzazione del Centro Diurno consentirà, una volta per tutte, a tanti cittadini che vivono quotidianamente questa condizione, di avere una struttura adeguata alle loro esigenze a pochi passi da casa.

L’auspicio è che i lavori vengano svolti nella maniera più celere possibile, affinché la città abbia finalmente questo spazio, indispensabile per i ragazzi autistici e che le famiglie hanno atteso per troppo tempo".



"Finalmente, dopo due anni dalla consegna dei locali comunali di via Ascoli, l'Asp ha assegnato i lavori per gli interventi di adeguamento della struttura, che verrà adibita a centro diurno per i pazienti autistici". E' quanto afferma in una nota l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gela, Nadia Gnoffo.

"Nonostante i mille ostacoli burocratici, superati in questi mesi, si sblocca una vicenda sulla quale questo assessorato ha investito tanto, ed è bello che tale notizia arrivi proprio nel mese in cui si celebra la consapevolezza dell'autismo. La realizzazione del Centro Diurno consentirà, una volta per tutte, a tanti cittadini che vivono quotidianamente questa condizione, di avere una struttura adeguata alle loro esigenze a pochi passi da casa.

L'auspicio è che i lavori vengano svolti nella maniera più celere possibile, affinché la città abbia finalmente questo spazio, indispensabile per i ragazzi autistici e che le famiglie hanno atteso per troppo tempo".

Ti potrebbero interessare