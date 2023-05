Salute 356

Centri residenziali e semiresidenziali per l'autismo a Caltanissetta: a breve saranno pubblicati i bandi

E’ questo l’esito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra la Presidente dell’Ispedd e autismo, Maria Grazia Pignataro, e il direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta, Luciano Fiorella,

Redazione

Entro dieci giorni sarà pubblicata dall’Asp nissena la seconda indagine di mercato, a cui farà seguito la pubblicazione dei relativi bandi, per la fornitura di servizi da espletare presso un Centro residenziale e tre semiresidenziali dedicati alle persone con autismo in provincia di Caltanissetta. E’ questo l’esito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra la Presidente dell’Ispedd e autismo, Maria Grazia Pignataro, e il direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta, Luciano Fiorella, che ha già sentito il commissario straordinario, Alessandro Caltagirone, dal quale ha ricevuto parere positivo.

“Sono due anni – afferma la Pignataro – che aspettiamo la pubblicazione dei bandi per la realizzazione di tre Centri diurni, di cui uno riservato alla fascia 6-14 anni, e un Centro residenziale, dai 18 anni in poi, secondo quanto previsto dal Programma regionale unitario sull’autismo, approvato nel Giugno 2019. Pertanto non possiamo più attendere.

“Nella provincia nissena Il numero dei bambini/e e dei giovani adulti/e con autismo – continua la Presidente dell’Ispedd - è in netta crescita. I primi/e necessitano di terapie abilitative e riabilitative altamente specifiche; mentre ai secondi, ormai usciti/e dal sistema di istruzione scolastica o in procinto di farlo, occorre l’ inserimento in strutture dedicate in cui, nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria, svolgano attività formative di tipo laboratoriale a scopo occupazionale”.

“Infine – conclude la Pignataro – i bandi sono il frutto di anni di lavoro da parte di personale competente e altamente specializzato nell’autismo. Lavoro che va riconosciuto, anche per il prestigio che arrecherebbe alla comunità nissena con la presenza di Centri d’eccellenza e avanguardia”.



