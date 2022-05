Centri per l'impiego in Sicilia, pubblicato elenco ammessi al concorso per 37 Analisti del mercato del lavoro

Sono 411 i candidati ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per il profilo "Analista del mercato del lavoro"

Pubblicati l'elenco dei 411 ammessi e la data unica della prova scritta per la selezione di 37 analisti del mercato del lavoro nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia.



Sono 411 i candidati ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per il profilo "Analista del mercato del lavoro" (Cpi-Aml) che si svolgerà il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10 (in un'unica sessione) a Palermo nella Tendostruttura allestita all'interno dell'area concorsuale di Via Giuseppe Lanza di Scalea. La prova scritta consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla. I candidati ammessi in elenco dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell’orario indicati. Info al link.



