Centri per l'Impiego in Sicilia, il Tar riammette una candidata esclusa dal concorso

econdo il ricorso presentato dagli avvocati della candidata, la Regione Siciliana non avrebbe valutato correttamente i titoli presentati

Era stata esclusa dal concorsone dei Centri per l’impiego per l’assunzione di 537 unità (dopo le prove sono rimasti scoperti 267 posti), ma il presidente della seconda sezione del Tar Sicilia, accogliendo la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha ammesso con riserva la candidata, 48 anni, di Agrigento.Secondo il ricorso presentato dagli avvocati della candidata, la Regione Siciliana non avrebbe valutato correttamente i titoli presentati (e in particolare l’abilitazione professionale, che le avrebbero consentito di ottenere un punteggio utile per l'ammissione alla successiva fase concorsuale. La battaglia legale non si è conclusa: la candidata ha infatti contestato anche il punteggio assegnatole alla prova scritta, rilevando come numerosi quesiti fossero ambigui o, comunque, non correttamente formulati. Su questo nuovi ricorso si attende la pronuncia dei giudici amministrativi che avverrà nei prossimi giorni. (Gds.it)



