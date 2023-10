Centri per l'impegno di Caltanissetta, Gela e Mussomeli: si attiva una pagina Facebook per domanda e offerta

Centri per l'impegno di Caltanissetta, Gela e Mussomeli: si attiva una pagina Facebook per domanda e offerta

Dopo il canale Telegram un nuova linea di comunicazione per la ricerca del lavoro

Redazione

Il Servizio a cui fanno capo i Centri per l'Impiego di Caltanissetta, Gela e Mussomeli, nell'ambito del potenziamento dei servizi in favore di chi è alla ricerca di occupazione, dopo aver creato un Canale Telegram, consultabile all 'indirizzo https:l/t.me/servizioIDO, annuncia la nascita di una pagina informativa su Facebook che andrà ad agevolare

l'incontro domanda e offerta di lavoro nella provincia di Caltanissetta attraverso la pubblicazione delle posizioni lavorative offerte dalle aziende.

Per la pagina Facebook, dopo aver effettuato l'accesso, cercare sull'app la lente di ingrandimento collocata in alto a destra nella home, o, nella versione web, il campo di ricerca in alto a sinistra e digitare: Centri per l'Impiego di Caltanissetta Gela e Mussomeli e cliccare su "Segui". In tal modo si potranno leggere annunci, visualizzare i concorsi attivi, consultare le proposte di lavoro e ogni altro avviso del C.P.I. incluse le richieste di awiamento al lavoro degli Enti pubblici e aziende private riservate alle categorie protette (Legge 68/99).

Dopo la consultazione i cittadini interessati ad una determinata offerta di lavoro potranno accedere tramite S.P.I.D. all'indirizzo: https ://www.silavsicilia.it/Ga ranziaG iova n ilPag ine/RicercaOfferte. aspx , compilare il curriculum vitae secondo le indicazioni dello stesso portale e inviare la propria candidatura per l'offerta visionata.

Per essere sempre aggiornato sulle opportunità lavorative e formative del tuo territorio segui la pagina Facebook o Iscriviti al canale Telegram.



