Centotredici chili di marijuana tra le carrozzine per disabili, maxisequestro: arrestato il corriere

A trovare lo stupefacente il fiuto di Kurdo il cane dell'unità cinofila al porto di Civitavecchia

Redazione

Ha nascosto 113 chili di droga tra le carrozzine per disabili, i passeggini e le derrate alimentari in arrivo dalla Spagna, avvolgendo i pacchi con il nylon sperando di farla franca al porto di Civitavecchia. Invece l’uomo, di nazionalità greca ma proveniente da Barcellona, non aveva fatto i conti con Kurdo, il cane in dotazione a una delle unità cinofile antidroga di stanza presso lo scalo portuale.

Grazie al suo eccellente fiuto, Kurdo ha aiutato il personale della polizia di Stato della Questura di Roma e i finanzieri del comando provinciale della Capitale a intercettare il ‘corriere’. Gli agenti, durante i controlli di routine e alcune domande di rito, si sono insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo e così hanno deciso di approfondire l’ispezione. E qui entra il scena il cane Kurdo, infallibile con il suo fiuto. La partita di droga avrebbe fruttato, una volta smerciata, proventi per oltre un milione di euro. Il "corriere" è stato arrestato per l'ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti e associato alla locale casa circondariale.



