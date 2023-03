Eventi 221

Centenario liceo Volta Caltanissetta, in programma una rassegna musicale con i giovani talenti dell'istituto

Non mancherà uno spazio dedicato alle danze popolari, curato dalla prof.ssa Alessandra Giunta

Redazione

E’ previsto per martedì 14 marzo il terzo degli eventi dedicati al centenario dell’I.I.S.S. “A.Volta”. La manifestazione, che si svolgerà nell’auditorium “G. Bufalino” alle ore 17,30, consisterà in una rassegna musicale, i cui protagonisti saranno i giovani talenti dell’istituto. Numerosi gli studenti che hanno accolto l’invito a presentarsi come performers, su proposta del Dirigente Scolastico Vito Parisi e dello staff organizzativo, formato dai docenti Marisa Amenta, Monica Alaimo, Adriana Valenza. Le esibizioni canore si alterneranno con quelle strumentali, accompagnate da svariati strumenti (tromba, chitarra, pianoforte, clarinetto, violoncello, oboe) e non mancherà uno spazio dedicato alle danze popolari, curato dalla prof.ssa Alessandra Giunta.

A completamento, sempre nei locali dell’auditorium, sarà allestita una mostra d’arte, in cui, sotto il coordinamento delle docenti Edvige Presti e Ornella Di Marca, verranno esposti i lavori prodotti dagli studenti. Dopo due eventi, di cui il primo ha celebrato la bellezza della Scienza ed il secondo che ha commemorato due tra i docenti storici del “Volta”, questo terzo evento, aperto a tutti come i due precedenti, mira a valorizzare l’espressione artistica, attribuendo agli studenti il ruolo di protagonisti. Appuntamento dunque a martedì 14 marzo, alle ore 17,30, presso l’auditorium “G.Bufalino” per celebrare insieme lo storico traguardo del “Volta”.



