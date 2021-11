Eventi 275

Centenario della nascita di Leonardo Sciascia: a Villalba una serie di iniziative per rendere omaggio allo scrittore

Gli eventi si concluderanno domenica 14 novembre con una visita guidata a Racalmuto, la Regalpetra letteraria

Redazione

05 Novembre 2021 09:55

In occasione del centenario della nascita di Leonardo Sciascia, BCsicilia di Mussomeli e il Comune di Villalba rendono omaggio al grande scrittore con una serie di iniziative volte a conoscere l'opera e il pensiero di uno dei maggiori scrittori ed intellettuali del ‘900. Si inizierà sabato 6 novembre alle ore 18,00, presso la Biblioteca Comunale di Villalba in via V. Veneto, 70, con la presentazione del libro “Dalle parti di Sciascia” di Salvatore Picone e Gigi Restivo e con la prefazione di Gaetano Savatteri. Dopo i saluti del sindaco M. Paola Immordino e dell’assessore alla Cultura Silvana Calà, si entrerà nel vivo della serata con il presidente di BCsicilia di Mussomeli Rita La Monica che converserà con gli autori sui luoghi vissuti ed amati da Sciascia e che hanno contribuito alla sua formazione. Sarà presente Pippo Di Falco, presidente dell’Associazione CasaSciascia, abitazione in cui lo scrittore visse i primi anni d’infanzia e poi successivamente e che attualmente conserva un patrimonio librario legato a Sciascia di straordinario valore.

Le iniziative continueranno venerdì 12 novembre alle ore 17,00, sempre presso la Biblioteca Comunale di Villalba con la proiezione del film “Il giorno della civetta” di Damiano Damiani tratto dall'omonimo romanzo di Sciascia pubblicato proprio 50 anni fa, nel 1961. Gli eventi si concluderanno domenica 14 novembre con una visita guidata a Racalmuto, la Regalpetra letteraria, lungo tutti i luoghi sciasciani tra cui la Fondazione Sciascia, CasaSciascia, il Circolo Unione, il Teatro Regina Margherita, la Chiesa del Monte. Per finire nel luogo della sua ultima dimora dove si depositerà un fiore in segno di eterna gratitudine. Per informazione tel 339.5949184. Per partecipare agli eventi è necessario essere in possesso di green pass e mascherina.



