Attualita 143

Censimento della popolazione, famiglie di Gela invitate a compilare il questionario

Chi è stato scelto a campione, se non provvede alla compilazione, rischia multe salate

Redazione

03 Dicembre 2021 12:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/censimento-della-popolazione-famiglie-di-gela-invitate-a-compilare-il-questionario Copia Link Condividi Notizia

Si comunica alla cittadinanza che, nei mesi scorsi, l’Istat ha inviato una lettera informativa per invitare un campione di famiglie residenti nel territorio del Comune di Gela a partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2021. Le famiglie dovranno compilare on line il questionario collegandosi all’indirizzo: https://raccoltadati.istat.it/questionario e inserendo le proprie credenziali di accesso fornite dall' Istat. In alternativa, potranno recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione che ha sede al Comune, dove potranno utilizzare un pc con accesso a internet per compilare il questionario autonomamente o tramite intervista condotta da un operatore/rilevatore comunale. C’è tempo fino al 13 dicembre 2021.

Il Centro Comunale di Rilevazione è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00. Le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario on line, oltre ad avere sempre a disposizione il canale on line e la possibilità di recarsi presso un CCR del proprio Comune, saranno contattate da un operatore/rilevatore comunale per un'intervista faccia a faccia o telefonica. Dal 14 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite operatore/rilevatore comunale, presso il proprio domicilio oppure presso i Centri Comunali di Rilevazione.

Se l’appuntamento per l’intervista è già stato fissato presso il proprio domicilio, il questionario dovrà essere compilato esclusivamente con l’ausilio di un rilevatore comunale. In ogni caso, per non incorrere nelle sanzioni previste, il questionario dev’essere compilato entro e non oltre il 23 dicembre 2021. Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il CCR ai numeri 0933-906271 o 0933-906360 oppure il numero verde 800.188.802 (attivo tutti i giorni fino al 23 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00). Infine, si può scrivere una mail a censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it. Attenzione! Le sanzioni per chi non compilerà e non consegnerà i moduli vanno da 206,58 a 2.065,83 euro.



Si comunica alla cittadinanza che, nei mesi scorsi, l'Istat ha inviato una lettera informativa per invitare un campione di famiglie residenti nel territorio del Comune di Gela a partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2021. Le famiglie dovranno compilare on line il questionario collegandosi all'indirizzo: https://raccoltadati.istat.it/questionario e inserendo le proprie credenziali di accesso fornite dall' Istat. In alternativa, potranno recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione che ha sede al Comune, dove potranno utilizzare un pc con accesso a internet per compilare il questionario autonomamente o tramite intervista condotta da un operatore/rilevatore comunale. C'è tempo fino al 13 dicembre 2021. Il Centro Comunale di Rilevazione è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00. Le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario on line, oltre ad avere sempre a disposizione il canale on line e la possibilità di recarsi presso un CCR del proprio Comune, saranno contattate da un operatore/rilevatore comunale per un'intervista faccia a faccia o telefonica. Dal 14 dicembre l'intervista sarà possibile solo tramite operatore/rilevatore comunale, presso il proprio domicilio oppure presso i Centri Comunali di Rilevazione. Se l'appuntamento per l'intervista è già stato fissato presso il proprio domicilio, il questionario dovrà essere compilato esclusivamente con l'ausilio di un rilevatore comunale. In ogni caso, per non incorrere nelle sanzioni previste, il questionario dev'essere compilato entro e non oltre il 23 dicembre 2021. Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il CCR ai numeri 0933-906271 o 0933-906360 oppure il numero verde 800.188.802 (attivo tutti i giorni fino al 23 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00). Infine, si può scrivere una mail a censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it. Attenzione! Le sanzioni per chi non compilerà e non consegnerà i moduli vanno da 206,58 a 2.065,83 euro.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare